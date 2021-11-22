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臺中城市閱讀　朱啟助用速寫畫作見證城市變遷，鼓勵走出戶外紀錄生活

聯合新聞網 / 讀.書.人
速寫畫家朱啟助在臺中市2021城市閱讀系列活動分享如何藉由繪畫紀錄生活，照片為朱啟助在信封上作畫，加上郵戳與遊記自製獨一無二的收藏。（圖／臺中市政府文化局　提供）
速寫畫家朱啟助在臺中市2021城市閱讀系列活動分享如何藉由繪畫紀錄生活，照片為朱啟助在信封上作畫，加上郵戳與遊記自製獨一無二的收藏。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動倒數第三場以速寫旅行為主題，邀請畫家朱啟助透過作品引導讀友閱讀城市。他談到大部分的人認為速寫很難，舉例幼稚園老師會讓孩子用「我的家」進行創作，小孩子大多都能畫出，反問「那我們是什麼時候開始覺得繪畫很難了呢？」也提到長大的我們開始追求「像」，導致畫作如果不像就不對的觀念，但這並不代表我們不會，只是教育角度追求不一致。

朱啟助強調，繪畫不只是隨意的紀錄，透過重複觀察與理解會增加我們對事物的印象，他也分享繪畫其實是一個增加資料搜尋與分門別類的過程，縱使他並非歷史或建築專業，也能在繪畫創作過程中對地方人文有所瞭解。

朱啟助帶讀友到臺中文學館戶外現場示範速寫技巧並鼓勵民眾自我挑戰，圖為參與民眾作品展示。（圖／臺中市政府文化局　提供）
朱啟助帶讀友到臺中文學館戶外現場示範速寫技巧並鼓勵民眾自我挑戰，圖為參與民眾作品展示。（圖／臺中市政府文化局　提供）

朱啟助說，過去他曾經花四年時間畫下臺中舊城，回頭卻發現有些被紀錄的畫面已經不見，「城市是歷史的載體，珍惜每一天所見，留下來的都將成為明日的見證。」講座最後也帶民眾在臺中文學館廣場分享速寫技法與上色技巧，他鼓勵民眾走出戶外，讓繪畫紀錄生活，「一張紙、一枝筆，其實就可以開始」。

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