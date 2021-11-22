臺中城市閱讀 朱啟助用速寫畫作見證城市變遷，鼓勵走出戶外紀錄生活
臺中市2021城市閱讀系列活動倒數第三場以速寫旅行為主題，邀請畫家朱啟助透過作品引導讀友閱讀城市。他談到大部分的人認為速寫很難，舉例幼稚園老師會讓孩子用「我的家」進行創作，小孩子大多都能畫出，反問「那我們是什麼時候開始覺得繪畫很難了呢？」也提到長大的我們開始追求「像」，導致畫作如果不像就不對的觀念，但這並不代表我們不會，只是教育角度追求不一致。
朱啟助強調，繪畫不只是隨意的紀錄，透過重複觀察與理解會增加我們對事物的印象，他也分享繪畫其實是一個增加資料搜尋與分門別類的過程，縱使他並非歷史或建築專業，也能在繪畫創作過程中對地方人文有所瞭解。
朱啟助說，過去他曾經花四年時間畫下臺中舊城，回頭卻發現有些被紀錄的畫面已經不見，「城市是歷史的載體，珍惜每一天所見，留下來的都將成為明日的見證。」講座最後也帶民眾在臺中文學館廣場分享速寫技法與上色技巧，他鼓勵民眾走出戶外，讓繪畫紀錄生活，「一張紙、一枝筆，其實就可以開始」。
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