臺中城市閱讀　作家焦桐口述一席美食歷程的經典盛宴

臺中市2021城市閱讀系列活動在10月2日發布了最後一場線上影音講座，由知名飲食文學作家焦桐老師和大家分享品用美食的不同精神歷程。美食常常是大家閱讀一座城市的出發中心，也是身在異鄉的遊子穿越距離隔閡最輕巧而直接的方式。談到臺灣的小吃，焦桐指出：「如果有人問我臺灣最具代表性的特色美食是哪一個？我回答不出來，我只能告訴你一百五十八道。」

從這句話中，焦桐道出了一生對於飲食細膩的審美運動。從外省移民的中國八大菜系、到臺灣本土養殖畜牧業發展下帶出的自然豬、禾鴨米、吳郭魚等料理。其中他也在這次特別為這次的「味道福爾摩莎・聚焦臺中」主題與聽眾分享在臺中的美食體驗：「我吃過最好吃的異國料理大部分是在臺中，法國料理、日本料理、韓國料理、西班牙料理都是。」兼容並蓄了南北的文化和性格的臺中，讓市民們能夠在城市穿梭時輕易品嚐到多種文化背景的特色料理，也從這些特色當中發掘自己所在城市值得被深刻閱讀的更多面向。

線上影音限定公開至2021年12月31日止，有興趣的民眾可至城市閱讀系列活動粉絲專頁 收看。