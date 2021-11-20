臺中城市閱讀　蘇睿弼帶領國高中生走讀中區閱讀城市紋理

臺中市2021城市閱讀系列活動日前在全安堂太陽餅博物館辦理國高中閱讀營，邀請中城再生文化協會理事長蘇睿弼透過地圖與走讀分享城市觀察學的樂趣，「閱讀城市有很多不同的方式跟切入的觀點」，讓學員攤開以建築為主題的第六期大墩報，從地標到馬路學習如何辨識方位。

俯視地圖，蘇睿弼分享1910年臺中都市計畫圖的小玄機，「舊市區有很多方形街廓，四邊都是馬路，看起來像一塊一塊的豆腐」，實際上方格狀的市區方位卻不是正東西南北，而是轉了45度角，「鐵軌建設與河川走向都有影響城市方位，但最重要的原因是轉向後可以避免日照直射道路」。

國高中閱讀營結合課程實作與走讀，由蘇睿弼老師帶領學員沿著中山路探險，過程中講師一邊分享中區街廓故事，一邊鼓勵學員對照手中地圖尋找留存至今的建築與招牌，並引導學員根據走讀印象進行地圖創作，展現各自對城市的理解。

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