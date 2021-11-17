臺中城市閱讀　王子碩用古寫真上色尋找在地文化記憶

本業是軟體工程師的聚珍台灣創辦人王子碩，自嘲是有點瘋狂的文史控，卻用堅定平穩的口氣談推廣在地記憶的重要性，在社群創辦「台灣古寫真上色」，集合眾人之力研究影像內容、探索台灣記憶，「因為很複雜的歷史命運，臺灣人有著集體的文化記憶斷層，我們對過去的時空想像是脫節的。」聚珍臺灣王子碩在與民眾分享，「不去特別注意不覺得文化記憶有什麼了不起，但當你知道越多，越想要做些什麼」。

古寫真上色是推廣記憶的嘗試之一，卻發現是很有效的方法，王子碩說當時代感被普遍建立起來，對於歷史劇的創作是很有幫助的；而上色很有意義的事情在於能夠發現難以被注意到的細節，也因此學到很多知識，植物、神社、建築、服裝，都需要專業知識的底蘊才能夠考證，而研究過程會讓人欲罷不能，當照片上色完成的那刻感動無法言喻。

現場民眾提問上色工作印象最深刻的經驗，王子碩說很多人看到上色照片之後有共鳴，不單純是對記憶感到興趣，經歷過記憶的人有意義存在的時候，很高興自己在推動這件事情，「找回記憶本身就是一個溫暖的過程」，王子碩說歡迎更多有興趣的民眾一起加入推廣在地文化記憶的行列。

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