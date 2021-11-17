快訊

誰殺了明成皇后 ？日本暗殺朝鮮閔妃案126年解謎

臺中城市閱讀　王子碩用古寫真上色尋找在地文化記憶

聯合新聞網 / 讀.書.人
聚珍台灣創辦人王子碩以文史觀點搭配上色老照片與民眾分享在地文化記憶的共鳴與感動。（圖／臺中市政府文化局　提供）
聚珍台灣創辦人王子碩以文史觀點搭配上色老照片與民眾分享在地文化記憶的共鳴與感動。（圖／臺中市政府文化局　提供）

本業是軟體工程師的聚珍台灣創辦人王子碩，自嘲是有點瘋狂的文史控，卻用堅定平穩的口氣談推廣在地記憶的重要性，在社群創辦「台灣古寫真上色」，集合眾人之力研究影像內容、探索台灣記憶，「因為很複雜的歷史命運，臺灣人有著集體的文化記憶斷層，我們對過去的時空想像是脫節的。」聚珍臺灣王子碩在與民眾分享，「不去特別注意不覺得文化記憶有什麼了不起，但當你知道越多，越想要做些什麼」。

古寫真上色是推廣記憶的嘗試之一，卻發現是很有效的方法，王子碩說當時代感被普遍建立起來，對於歷史劇的創作是很有幫助的；而上色很有意義的事情在於能夠發現難以被注意到的細節，也因此學到很多知識，植物、神社、建築、服裝，都需要專業知識的底蘊才能夠考證，而研究過程會讓人欲罷不能，當照片上色完成的那刻感動無法言喻。

現場民眾提問上色工作印象最深刻的經驗，王子碩說很多人看到上色照片之後有共鳴，不單純是對記憶感到興趣，經歷過記憶的人有意義存在的時候，很高興自己在推動這件事情，「找回記憶本身就是一個溫暖的過程」，王子碩說歡迎更多有興趣的民眾一起加入推廣在地文化記憶的行列。

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

建築 文化局 台中市 閱讀 台灣

相關新聞

台積電攜手中研院史語所 引領民眾重溫老派書寫的魅力

由台積電文教基金會所主辦的「台積電青年書法暨篆刻大賞」迄今邁入第14年，今年以「老派書寫」為主題，於16日與中央研究院歷...

臺中城市閱讀　王子碩用古寫真上色尋找在地文化記憶

本業是軟體工程師的聚珍台灣創辦人王子碩，自嘲是有點瘋狂的文史控，卻用堅定平穩的口氣談推廣在地記憶的重要性，在社群創辦「台灣古寫真上色」，集合眾人之力研究影像內容、探索台灣記憶，「因為很複雜的歷史命運，

漢斯季默音樂會 購票88折

由好萊塢「御用配樂大師」漢斯季默親自策畫的電影音樂會「漢斯季默：好萊塢王者之音」，完整還原全面啟動、神鬼奇航、獅子王等多...

鎮院國寶像掛走道的抹布？ 故宮「最高展廳」出啥問題

故宮「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展連日吸引大批人潮，今（16日）天最後一天更湧現排隊人龍。不過不少觀眾指出，這麼重要的國寶，為何掛在有如通道處，更有藝術學者指有如掛抹布；攝影家謝春德也說展櫃玻璃會反映對面門廊的燈光，以致從正面看看不到畫，讓他為展覽品質深感難過。

5G劇場崛起 兩廳院預計後年成立「第五劇場」

兩廳院上月底在藝文廣場演出台灣首部5G劇作「神不在的小鎮」，吸引線上線下破萬人觀賞；施振榮擔任董事長的科文双融公司，上周...

神不在的小鎮 5G劇場萬人同歡

兩廳院上月底在藝文廣場演出台灣首部5G劇作「神不在的小鎮」，吸引線上線下破萬人觀賞；施振榮擔任董事長的科文双融公司，上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。