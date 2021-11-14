臺中城市閱讀 連俞涵加場獨家專訪：美術館是城市集合體
臺中市2021城市閱讀系列活動歷經種種挑戰後進入到下半場，其中受到大家高度關注的場次之一便是《一把青》女主角連俞涵的分享，活動前文化局特別邀請連俞涵參加「揪你曼曼聊」的Podcast專訪談談「閱讀城市」。
連俞涵說：「從不同的編排方式去看同一個劇情的故事，你會好奇並且看到不一樣的驚喜，就如同到達一座城市去閱讀這座城市的方法可以有很多種，對我而言就是美術館。」她認為美術館是一座城市的集合體，能夠用一個很完整的時間段沈浸的閱讀這個城市。談到接下來講座的分享，她也提到：「一齣戲劇的創作，從劇本的創作、演員的演繹創作、導演的視角、剪接師的剪輯都是創作，有可能被看見時間只有短短的兩分鐘，但我會思考並且嘗試靠近這個角色的歷程，相信他，別人才會相信這個角色。」
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