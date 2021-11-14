快訊

把握好天氣 這天開始兩波鋒面接力+東北季風南下

臺中城市閱讀　連俞涵加場獨家專訪：美術館是城市集合體

聯合新聞網 / 讀.書.人
《一把青》女主角連俞涵以過往旅行經驗分享閱讀觀點，也預告實體講座中想與民眾戲劇創作中不同視角的閱讀理解。（圖／臺中市政府文化局　提供）
《一把青》女主角連俞涵以過往旅行經驗分享閱讀觀點，也預告實體講座中想與民眾戲劇創作中不同視角的閱讀理解。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動歷經種種挑戰後進入到下半場，其中受到大家高度關注的場次之一便是《一把青》女主角連俞涵的分享，活動前文化局特別邀請連俞涵參加「揪你曼曼聊」的Podcast專訪談談「閱讀城市」。

連俞涵說：「從不同的編排方式去看同一個劇情的故事，你會好奇並且看到不一樣的驚喜，就如同到達一座城市去閱讀這座城市的方法可以有很多種，對我而言就是美術館。」她認為美術館是一座城市的集合體，能夠用一個很完整的時間段沈浸的閱讀這個城市。談到接下來講座的分享，她也提到：「一齣戲劇的創作，從劇本的創作、演員的演繹創作、導演的視角、剪接師的剪輯都是創作，有可能被看見時間只有短短的兩分鐘，但我會思考並且嘗試靠近這個角色的歷程，相信他，別人才會相信這個角色。」

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

美術館 文化局 台中市 連俞涵 閱讀

相關新聞

以文學寫父輩歷史滄桑 臺北人50周年新版白先勇首撰序

今年是「臺北人」出版50周年，爾雅出版社與文訊雜誌社聯名推出「臺北人」50周年精裝典藏版，由書法藝術家董陽孜題字，並收錄...

最是書香能振興，udn電子書購書振興券週週送

疫情趨緩防疫措施同步鬆綁，民眾逐步回復日常生活。為了刺激經濟，政府推出振興五倍券，各部會更加碼抽各式各樣的產業振興券。近日最夯話題就是「你抽中了什麼券？」。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」，不用

臺中城市閱讀　連俞涵加場獨家專訪：美術館是城市集合體

臺中市2021城市閱讀系列活動歷經種種挑戰後進入到下半場，其中受到大家高度關注的場次之一便是《一把青》女主角連俞涵的分享，活動前文化局特別邀請連俞涵參加「揪你曼曼聊」的Podcast專訪談談「閱讀城市

臺中城市閱讀　法律白話文運動　律師蔡孟翰談法律到底是什麼

臺中市2021城市閱讀系列活動日前在大墩文化中心辦理實體講座，並透過粉絲專頁同步進行轉播。邀請到法律白話文運動資深編輯的蔡孟翰律師，活動開場以線上填答讓民眾表達心中對於法律的聯想與想像，不少民眾表示「

2022「金蝶獎」13本入圍名單出爐　 台灣常民元素設計當道

「2022金蝶獎—台灣出版設計大獎」昨 （11）日公布13本入圍名單！評審團發現，今年入圍作品展現出有別於以往不同風格，甚至百花爭鳴，除了大膽採用過去被視為低俗、傳統材質，混合過去和現代裝幀手法，誕生

文化部首頒「文協獎章」 向90名文化守護者致敬

今年適逢台灣文化協會成立百年，為彰顯文協精神，文化部今下午舉行「文協獎章」頒獎典禮，向長期致力推動台灣文化藝術發展的90...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。