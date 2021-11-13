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臺中城市閱讀　法律白話文運動　律師蔡孟翰談法律到底是什麼

聯合新聞網 / 讀.書.人
蔡孟翰律師以生活實例與爭議事件分享解讀真相的角度與何為「依法判決」。（圖／臺中市政府文化局　提供）
蔡孟翰律師以生活實例與爭議事件分享解讀真相的角度與何為「依法判決」。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動日前在大墩文化中心辦理實體講座，並透過粉絲專頁同步進行轉播。邀請到法律白話文運動資深編輯的蔡孟翰律師，活動開場以線上填答讓民眾表達心中對於法律的聯想與想像，不少民眾表示「法律只保障懂法律的人」，蔡律師認為「法律應該去保障需要受到法律照顧的人，給人們醒來的機會和管道」，講座以生活實例與爭議事件分享「事情的脈絡可能是複雜的，若我們只是站在某一個角度去看某一件事情，這樣在事實認知上就不夠全面」，對大多數人而言艱深晦澀的法律條文，其實可以用「白話文」的方式讓民眾更容易接觸與理解。

蔡孟翰律師也藉此分享「閱讀」和「觀看」的不同，觀看可能只是從輪廓樣貌去解讀；而閱讀是真的去咀嚼輪廓裡面所要傳達的訊息，以社會事件為例，「我們未必需要去同情或認同，可是我們實際去閱讀、去咀嚼別人的經歷，我們會知道他為什麼會做這件事情」，講座最後以畫家高更《我們從何處來？我們是什麼？我們往何處去？》拋出法律的未來是否能夠建構我們心中的理想世界，引人深思。

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

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