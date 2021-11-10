文策院「TCCF創意內容大會」登場　與業者搶攻內容產業商機

由文化內容策進院（文策院）舉辦的2021「TCCF創意內容大會」，今（10）日在松山文創園區登場並舉行開幕式，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、文策院董事長丁曉菁、院長李明哲，以及加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹、法國在台協會主任公孫孟等多位外國使節貴賓與產業夥伴一同參與，宣告大會正式開幕。

以內容市場交易為核心的2021「TCCF創意內容大會」，今年第二年舉辦，推出「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」與「未來內容展」三大區塊，並搭配「接下來練習場」與「花園練習」兩個周邊串聯活動，除廣邀賣家及買家進行內容與市場的交易、媒合，也開放大眾體驗臺灣具創意的文化科技內容面貌與各項策進成果。

蘇貞昌於開幕致詞時表示，全球因為疫情的影響，實體交流活動受到限縮，間接促進了文化內容的轉型，過去很多人說臺灣市場小，但在全球OTT平台的發展之下，每個作品面對的都是全球市場、國際競爭，臺灣的在地故事也可以賣到全球，讓全球觀眾看見，而臺灣科技十分發達，也是一個自由國度與開放的社會，因此，「TCCF創意內容大會」是個好機會，也是臺灣展現文化內容實力的契機，政府會全力與民間產業可以共同攜手，向世界展現臺灣文化內容的精采實力。

行政院長蘇貞昌致詞。（圖／文化內容策進院 提供）

李永得表示，後疫情時代將是臺灣在國際舞台上展露光芒的機會，文化部與文策院期待透過「TCCF創意內容大會」，捲動更多臺流與浪花，讓臺灣創意經濟引領話題，帶動世界潮流，李永得也舉歌手黃明志的《玻璃心》以及韓國戲劇《魷魚遊戲》為例，認為創作最重要的是感動力與洞察力兩個要素，並期勉今年臺灣作品能讓更多人看到，同時銷售成績能比上屆更加亮眼。

文化部長李永得致詞。（圖／文化內容策進院 提供）

丁曉菁指出，今年的TCCF交易市場，不只有影視，也把動畫開發、出版、影視授權、表藝、動漫等一起整合，將IP產值極大化，累積與國際市場的連接能量，展現臺灣強勁的文化內容實力，期待TCCF能成為未來亞洲具指標性內容交易市場展會。

開幕式後，蘇貞昌特別到「接下來練習場」展區參訪，欣賞了由文策院「文化內容開發與產業領航行動方案」支持的動畫、影像、音樂、文化科技創作等精選成果，如「幸福路映畫社」產製動畫《幸福路上》而累積的田野調查資料，以及「貴金影業」引進數位化流程的劇本創作成果。

「看見．齊柏林基金會」展示了導演齊柏林投入25年的空拍成果，藉由數位化與建立分類資料庫，以利畢生心血能夠永續為後世所用；「固態記憶」團隊展現了超高解析度3D掃描技術，呈現數位模型的改造或重製示範；「泊人ANKR」、「小島大歌影音工作室」、「尼可樂表演藝術」3組團隊，則分別展示了影像結合音樂、南島樂曲創作以及沉浸式劇場示範等階段成果。

蘇貞昌副院長參訪至「小島大歌影音工作室」，並親自瞭解影像結合音樂的成果。（圖／文化內容策進院 提供）

今年TCCF超過了130組國內外業者與創作者共襄盛舉，近800件參展作品（版權），超過300位買家齊聚，參展作品歷來規模最大，匯集多元類型作品，同時加碼舉辦7場精準分眾的媒合推介會，並依照IP作品區分，提供精準媒合服務，不畏疫情連接國內外買家，另外更首度推出數位服務平台「IP Meetup」，內容業者均可註冊並上架IP，讓交易24小時不斷線。

「國際趨勢論壇」方面，逾50位具科技、文化產業、新創應用、投資等背景講者，進行10場專題論壇；展現文策院協助未來內容製作與商業模式策進成果的「未來內容展」，則匯集了15項VR、互動等沉浸式內容，包含國際合製與獲獎作品等，體驗新型態娛樂生活之餘，期望達到吸引國內外市場關注、激盪觀者想像目的。

2021「TCCF創意內容大會」在松山文創園區各場館舉辦至於11月14日止，相關資訊可至TCCF官網查詢 https://tccf.taicca.tw/ 。