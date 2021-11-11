振興也要振心！借閱電子書拿好禮 成為下一個「借閱王」

愛閱讀的人千萬別錯過！由聯合線上主辦，串連全國各級圖書館共同辦理的「udn借閱王 振心閱讀join me」活動，即日起至12月30日展開。民眾只要透過各縣市公共圖書館、在校師生只要前往所屬學校圖書館，從電腦、平板或手機借閱或分享電子書刊，就有機會獲得負離子空氣清淨機、藍芽喇叭、智慧手環和超商禮物卡等精美贈品。

活動期間，符合圖書館借閱資格的讀者，自所屬圖書館登入「udn讀書館」電子書平台或「udn讀書館」APP，成功借閱電子書達10冊，就有機會贏得負離子空氣清淨機、藍芽喇叭、無線鍵盤滑鼠組。另外，分享任一本好書至個人FB動態消息，也有機會抽中智慧手環、超商禮物卡、護眼檯燈及飲料兌換券等多樣好禮，分享越多書，中獎機會越高！

聯合線上深耕數位出版十餘年，「udn讀書館」至今已服務國內外超過千餘間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅青睞。讀者只要透過「udn讀書館」網站或APP登入具有借閱資格的圖書館，都可以輕鬆一指借書、一鍵預約，輕鬆享受跨系統、跨載具的優質電子書刊數位閱讀。

「udn借閱王 振心閱讀join me」活動自即日起已於全國各地圖書館火熱展開，時間有限、而閱讀無限，機會只留給喜愛閱讀的你，歡迎把握時間角逐「借閱王」！