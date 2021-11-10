村上春樹電子書免費索取，快到udn領取你的第一本電子書

在步履匆匆的快節奏生活中，我們很難靜下心來，拿起一本書細細品味，你還記得上一次看書的時刻嗎？現代人清醒時間中，少數慢下來的瞬間，是通勤候車時的一時半刻、看劇追更時的廣告插播……在這些碎片化的時間，你是拿起手機來滑社群還是逛網拍？電子書的普及已經可以讓你將這些碎片時間，用手機閱讀你喜愛的書籍。

手機不僅是打理生活大小事與填滿碎片時間的好工具，更是絕佳隨身閱讀器。手機閱讀可以滿足在通勤、午休等日常碎片時間內的隨手閱讀需求。或許你不能一次讀完整本書，但可以隨時拿出手機立刻沉浸其中一個章節。

《身為職業小說家》／時報出版

為了推廣電子書，讓更多人使用電子書。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」現正推出電子書閱讀體驗活動，歡迎新用戶登記索取知名作家「村上春樹」《身為職業小說家》電子書。本書是職業小說家村上春樹的真實人生，雖然也有小說的意味，但更多的是永不言倦的精神。對於今後想寫小說的人，提供了具體的啟示和鼓勵，對於正在摸索人生方向和生活方式的人也廣泛適用。

udn讀書吧於2006年開始營運至今，書城中提供超過十萬種電子書及主流報刊，內容豐富多元，有投資理財、文學小說、心靈勵志、醫療保健、圖文漫畫或性感寫真等。市面上的暢銷書跟經典書幾乎都可以在這裡找得到。udn讀書吧不定時與各家出版社合作，推出優惠書展，目前全館電子書4折起，結帳再享88折、兩本以上82折。

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