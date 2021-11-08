臺灣文學館升格 文協力量再接續

國立臺灣文學館今（8）日舉行升格中央三級機構揭牌典禮，行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院政務委員黃致達、文化部長李永得、臺南市副市長趙卿惠、故宮博物院院長吳密察、成功大學校長蘇慧貞、賴和基金會董事長賴悅顏、東華大學華文學系教授楊翠、龍瑛宗基金會執行長劉抒苑等人代表揭牌，文學界、政府機構、博物館學界等到場祝賀，見證臺灣珍視的文學力量邁向下一輪盛世。行政院長蘇貞昌特別期許文化部長李永得、國立臺灣文學館長蘇碩斌，應專案辦理蒐集散佚各處臺灣先輩、先賢留下來的許多珍貴文學。

行政院長蘇貞昌表示，一百年前先賢蔣渭水的〈臨床講義〉診斷臺灣是世界文化的低能兒，是知識淺薄、罔顧衛生的人，臺灣在過去也被質疑哪裡有文學，因為統治者知道文學的力量、一支筆勝過十萬軍，所以不容許臺灣人用筆書寫對這塊土地的堅持。但一代一代的努力下，臺灣已經有自己的臺灣文學館，一百年後如果重新診斷臺灣，不只防疫是世界第一，而且能說自己的故事。蘇院長強調，文學館的升格是國家的、是大家的事，期許文學館善用國家力量蒐集先賢留下、散佚各地的珍貴文學，也對正在執筆的作家提供好的舞臺，讓國際知道臺灣美麗不只有景物，還有許多了不起、有智慧、有志氣的人們為這塊土地耕耘。

文化部長李永得致詞（圖／國立臺灣文學館 提供）

文化部長李永得表示，感謝蘇院長大力支持雙館升格案、行政院團隊與立法院不分黨派委員合力推動，兩個館的組織法以不到50天的時間三讀通過。文學館開館18年，在歷任館長的努力及文學界的協助下，建立非常好的基礎，期許升格後，持續提升研究、典藏、推廣能量，同時，應強化「大館帶小館」的理念，與全臺灣各地的文學館共同串聯、經營及分享，編織成為一個全國性無界限的文學園區。李部長強調，文學是一個國家最基本的文化力量，更是一個民族非常重要的靈魂，希望臺文館除了是所有文學家、作家的家園，也能持續培養更多的作家講述臺灣的故事。

臺文館館長蘇碩斌指出，臺灣文學館作為一座博物館，既保存脆弱的紙張，也保存在紙張上創作的堅強文學力量，並且強調在臺灣這塊土地上創作的所有的文學，都是臺灣文學，臺文館18年來努力和社會溝通，也很欣慰看到臺灣人因為文學而更加相互包容。

國立臺灣文學館館長蘇碩斌致詞（圖／國立臺灣文學館 提供）

臺南市副市長趙卿惠則說，臺灣文學館建館18年，臺南建城即將400年，臺南作為臺灣文學最豐碩的地方，希望在這個基礎上繼續出發，邁向未來的18年、未來的400年。

臺文館成立18周年，在博物館業務的典藏、研究、展覽都奠下基礎，近年積極拓展文學跨域合作，除了串連地方館舍的「文學館家族」，另包括文學外譯到各國、串連各種藝術形式改編、在臺北都會區設置「臺灣文學基地」等，三年內也將有「臺北分館」成立，將更加落實文學跨域的能量。