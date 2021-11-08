身障音樂家樂手許育瑋 17日台中獻藝

「為不完美譜出動人樂章」之生命教育系列講座第三場，11月17日由多障唐氏症樂手許育瑋的「慢飛天使翱翔音樂世界」擔綱。當天，許育瑋將以薩克斯風吹奏「月亮代表我的心」，恩師社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺配合登場獻唱，陪愛徒一起表演。

許育瑋畢業於臺中特殊教育學校，是中特第一位自「街藝培訓班」考上街頭藝人證照的學生，擅長的樂器有陶笛、電子琴、數位吹管、薩克斯風。他雖然學習速度慢，但透過一次次的反覆苦練，慢飛天使也成為了擁有多張街藝證照，甚至受邀至世界各國表演，翱翔音樂世界的專業街頭藝人。

「為不完美譜出動人樂章」之生命教育系列講座，由台灣身心障礙者音樂關懷協主辦，聯合報系文化基金會和台中梨子咖啡館協辦。今年最後一場在12月22日舉行，系列講座主題是：全盲自閉音樂小精靈陳珞綺的「拋開黑暗與幽閉，奏出溫暖幸福旋律」。

陳蔚綺理事長說，身障音樂學生因新冠肺炎疫情影響而缺乏演出機會，她積極協助尋找舞台，梨子咖啡館男主人蔣敬三在微解封之後全力配合，促成了這個難得的機會。參與表演的慢飛天使將告訴大家，他們如何克服身體的限制學習音樂的辛苦歷程，在聽過生命故事之後，再聆聽他們有溫度的美麗樂音，將帶給聽眾滿滿感動的夜晚。