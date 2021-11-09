最是書香能振興，udn電子書購書振興券週週送

疫情趨緩防疫措施同步鬆綁，民眾逐步回復日常生活。為了刺激經濟，政府推出振興五倍券，各部會更加碼抽各式各樣的產業振興券。近日最夯話題就是「你抽中了什麼券？」。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」，不用

2021-11-09 08:50