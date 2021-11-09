最是書香能振興，udn電子書購書振興券週週送

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聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／udn讀書吧提供）
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「udn讀書吧」首先推薦一本全美知名會計師教8歲孩子最簡單的投資法《我8歲，我會自己賺錢！》作者艾倫．羅斯（Allan S.Roth）身兼丹佛大學行為財務學教師、理財顧問和註冊會計師，有感於見過太多失敗者的案例，於是決定教8歲的兒子凱文，從小就建立正確理財觀。上課過程中他驚覺，原來成年人的投資盲點，8歲孩子都能看得一清二楚，父子倆還一同設計了「小二學生投資組合」，並以數據證實，99％的華爾街專家都敵不過它！

第二本是《零盲點思維》作者茱莉亞．蓋勒芙（Julia Galef）是應用理性中心共同創辦人，同時也是一位人氣講者，她的TED演講「為什麼你會認為你是對的，儘管你是錯的」獲得熱烈回響，並以其中的核心觀點寫成了這本書。你面對別人的批評，第一反應是什麼？你身旁有能對你誠實說反對、批評意見的人嗎？本書診斷出我們為何思考不清晰的原因，並建議具體的方法來提高我們的理性。

（左起）《我8歲，我會自己賺錢！》、《零盲點思維》。
（左起）《我8歲，我會自己賺錢！》《零盲點思維》

第三本是以黑色幽默觀點述說歷史事件的《喝到改變世界的酒醉現場》作者貝諾瓦．法蘭柯鮑姆（Benoît Franquebalme）以「酒精」為切入點述說歷史發生的過程，原來主宰世界的是一群酒鬼！穿梭史上最茫的20個醉醺醺時刻，看大人物們與酒精如何引爆災難、牽動世界局勢。

最後一本《百工職魂》是目映．台北的系列影像作品，透過影像、文字、設計的巧妙搭配，捕捉隱身全台市井的百工百態。從日漸式微的手工業、民間信仰中的訊息傳遞者，到當代職人，以況味十足的草根氣魄為風格，結合職人們道地的「氣口」，重現小人物的真實心聲。

（左起）《喝到改變世界的酒醉現場》、《百工職魂》。
（左起）《喝到改變世界的酒醉現場》《百工職魂》

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