【洪建全基金會50週年慶系列】我們都記得這個名字：書評書目座談會
臺灣書評與臺灣文學研究的起點---《書評書目》雜誌，這是一本每個時代都可以閱讀，並且一讀再讀都能發掘出好滋味的雜誌。
現在民眾可以輕易地在網路上接收書訊、書評，然而在1970年代，獲得新書出版訊息只有在報紙的廣告頁或是各家出版社的出版目錄，並無統整性新書介紹的管道，更別說是書評專業刊物，報紙上也沒有專業的書評版面。
《書評書目》創刊主編，知名散文與小說家隱地先生，在雜誌創立之後，發現評與介是分不開的，所以雜誌的篇幅刊載三分之二書評，其餘刊登書目。台師大文學院副院長須文蔚老師說：「在還是一片文化沙漠的臺灣，這本雜誌的出現恰如一場及時雨，讓求知若渴的青年有機會打開一扇窗，有專家為讀者導讀，有書目當書海中的羅盤。」
《書評書目》雜誌大量刊登台灣作家的作品與評論，為70年代的文壇動態留下了豐富的第一手文學史料，是建構台灣文學研究的重要史料。我們來看看須文蔚老師如何定位《書評書目》在台灣文學史上的地位，也是台灣社會文化的資產。50年來第一個非凡的成就，就是《書評書目》雜誌。
這是全國第一本書評雜誌，孕育了文學批評的誕生。精彩的書評理論，好書介紹，吉光片羽的讀後感，專家評論專書，整理分類的書目……，是當時其他任何刊物所沒有的。
本座談會邀請長期影響台灣社會，既廣博閱讀又帶有批評精神的學者、作家、資深編輯人，談《書評書目》雜誌與個人的情感記憶，《書評書目》對社會的意義，以及對於當代新的書評、閱讀推廣形式的期許。歡迎《書評書目》的老朋友與新朋友們一起參與。
｜我們都記得這個名字：書評書目｜ 座談會
▌主持兼與談：
須文蔚(台師大文學院副院長)
與談：
陳芳明(政大台灣文學研究所講座教授)
楊 照(新匯流文化基金會董事長)
傅月庵(掃葉工房主持人)
▌時間：2021/11/6，周六14:00~16:00
▌形式：現場活動與線上直播同時進行
現場活動─敏隆講堂，(台北市羅斯福路二段9號12樓) 免費參加，
請點選連結報名 https://reurl.cc/ye7AAD
線上直播─敏隆講堂FB、Youtube
▌主辦：洪建全基金會 合辦：新匯流文化基金會、聯合知識庫
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