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2021台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎 公布入圍名單！

聯合新聞網 / 讀.書.人
2021年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作（圖／台灣法語譯者協會　提供）
2021年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作（圖／台灣法語譯者協會　提供）

台灣法語譯者協會今（01）日公布2021年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍名單：

（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）

台灣法語譯者協會主辦的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）由法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）獨家冠名贊助。評選類別分為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別輪流舉行。報名資格修訂為報名起始日前二年間出版譯作。每屆設置首獎一名：由譯者獨得獎金五萬元、得獎證書及「水顏木房」魏榮明總監特製的獎座一座。

非文學類迎來第二屆，題材與創作形式豐富多元

今年非文學類（Non-Fiction）的徵件包含過去兩年出版的作品，疫情之下，報名件數依舊可觀。評審團由台灣法語譯者協會之三位會內專家所組成，分別為資深法文譯者黃明玲女士、中法口筆譯譯者許惇純女士以及專職法文譯者陳郁雯女士。初選階段的評定首先檢視譯作是否忠實呈現原文，接著再討論中文譯文之達與雅。三位評審都先對所有報名作品經過兩週的審閱與評分，最後再共聚一堂進行最終的綜合討論，自今年符合報名資格的二十七件參賽作品中，選出至多五位入圍譯者及翻譯作品。

本屆翻譯獎的參賽作品多達二十七件，涵蓋的領域豐富，除了最大宗的哲學類以外，還包含社會科學、歷史、藝術、自然科學、趨勢議題、生活風格、心理學、自然紀實等類型。創作形式上除了純文字著作，也有數本漫畫作品。有重要思想著作，也有面向大眾的普及性作品；有的作品顛覆成見，有的回應21世紀人類挑戰的課題。由此可見台灣對法國好奇或想與之交流的主題越來越多元，可接受的創作形式也更加寬廣。

除了資深譯者外，許多年輕的譯者也推出新作，完成度相當高，希望這代表著台灣的翻譯出版生態越來越能留下好譯者，提供安心工作的環境。此外，有不少專精哲學與社科類主題的研究者投入翻譯工作，想必可為台灣的研究資源注入新的活水，並促進台法文化的深度交流。

三位評審與入圍譯作合影（左起）許惇純女士、陳郁雯女士、黃明玲女士。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
三位評審與入圍譯作合影（左起）許惇純女士、陳郁雯女士、黃明玲女士。（圖／台灣法語譯者協會　提供）

三位評審經過詳細討論後，選出入圍的五本作品。

首先是譯自法國精神分析、人類學暨性學學者菲利普．布赫諾（Philippe Brenot）與繪者蕾蒂霞．柯翰（Laetitia Coryn）合作的漫畫《性愛大歷史》。譯者石武耕先生「除達到資訊正確性的基本要求，笑點的處理更直達精髓，顯見譯者能深入理解每個笑點的內在動力，並挑選符合當前台灣人熟悉的語氣與哏，才能在台灣讀者心中觸發相同的效果且不留斧鑿痕跡。」評審團如此評道。

2019年及2020年曾入圍的譯者陳文瑤女士，今年再次以薇若妮卡．布呂葉．歐貝爾托（Véronique Bouruet - Aubertot）的作品《印象派全書》獲得青睞，三位評審一致表示：「本書需處理多種不同性質之內容，譯者能以忠實流暢之文字清晰表達，反映其能充分掌握專業知識，並選擇適當之文字風格。」

此外，今年有兩部哲學名家相關作品入圍，分別是江灝先生翻譯之《神話學》（作者：羅蘭．巴特Roland Barthes）以及譯者陳秀萍女士帶來的《布赫迪厄：從場域、慣習到文化資本》（作者：尚－路易．法汴尼Jean-Louis Fabiani）。前者準確掌握作者風格與作品特質，保持相當穩定的文字質地，令讀者不知不覺融入作者的哲學思考過程。後者原著本身困難度高，譯者仍能成功拆解複雜之語句，並以中文呈現相應之結構，輔以大量譯註詳述詞彙翻譯之考量，減少中文讀者理解布赫迪厄哲學的障礙

最後是以近年來當紅的民粹主義議題為主題的作品，林佑軒先生所譯之《政客、權謀、小丑：民粹如何襲捲全球》（作者：朱里亞諾．達．恩波利Giuliano da Empoli）。評審們認為：「譯者未選擇過度戲劇性或政論節目式的風格，能夠保持文字平順流暢，符合原文敘事風格，內容正確性亦符合要求。」

2021年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】決選評審團將由五位會內、會外專家學者組成；在兩個月的詳細審閱後，於2022年1月上旬進行決選會議，選出獲獎者。頒獎典禮則將於2022年6月台北國際書展法國館隆重舉行。


（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）

台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎

2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已邁入第七年，成果豐碩。自2018年正式更名為【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）以來，非文學類譯作翻譯獎今年已來到第二屆。此獎除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報」（Livres Hebdo）及「法國文學翻譯協會」（ATLF）會訊。

2021年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2019年8月1日至2021年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。

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