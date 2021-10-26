關注雙館升格！文化部邀集立法院教育文化委員會昨日至臺史博視察

國立臺灣歷史博物館籌備推動組織升格，於今（110）年5月立法院三讀通過《國立臺灣歷史博物館組織法》，並於10月17日正式升格。文化部邀集立法院教育文化委員會(以下稱教文會)共同前往臺灣歷史博物館進行業務視察，針對升格後之未來發展政策與願景進行交流。

本次視察行程由文化部常務次長李連權、教育及文化委員會民進黨召委林宜瑾委員與教文會陳主任秘書錫欽、黃科員敏萱，李德維委員辦公室李菊芬副主任、林宜瑾委員辦公室吳丞閔副主任及鄭皓中助理、黃國書委員辦公室王信允助理、陳椒華委員辦公室李冠霖助理、王定宇委員辦公室魏銘城秘書等國會團隊成員，參觀臺史博常設展、當期特展以及典藏庫房等。由館長張隆志陪同向眾人說明臺史博開館營運10年，透過今年完成的常設展更新，將博物館歷史學觀點累積之研究書寫，族群在地記憶和社會對話，以更具科技感與世界觀的方式呈現；今年適逢臺灣文化協會成立百年以及東京奧運臺灣獲得佳績，眾人一同參觀臺史博「樂為世界人：臺灣文化百年特展」與「東亞體育世界的臺日運動交流國際展」兩大特展，展現臺史博積極回應日趨多元的當代社會議題之企圖。

眾人參訪臺史博典藏庫，特別觀看與斯卡羅戲劇中相關背景的地圖文物。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

行程並規劃進入典藏庫房參觀，說明升格後的臺史博典藏與文保將因應博物館新趨勢，規劃具備開放性、學習型的庫房，優化相關的軟硬體設備，突破傳統博物館收存概念，提高文物近用與庫房教育機能。館長張隆志向關心臺史博未來發展的眾人簡報，說明臺史博升格後新增數位創新中心等相關組織變革，除延續「大家的博物館」為主題所進行的常民文化、生活史收藏研究外，未來將加強當代典藏、社會連結與對話，以及國際化的開展，其中新設數位創新中心亦將優化國家文化記憶庫2.0業務，擘劃博物館數位轉型、數位人文研究等重要工作。升格後的秘書室將積極推動二期計畫，讓軟硬體各方面更臻完善，為臺史博架構未來十年發展的核心基礎。

出身臺南的教文會召委林宜瑾委員表示，其身負著為臺南市民爭取更優質的文化資源環境，有義務與責任更瞭解升格後的臺史博，也希望能在國會中成為臺史博的後盾與支持。文化部次長李連權則表示，臺南擁有許多不同類型特色的博物館，期待臺史博能夠作為關鍵角色，串連區域內的博物館群，不僅成就臺南發展之特色，更讓國際看見南臺灣豐厚的歷史文化底蘊。