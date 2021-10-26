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臺文館升格 教文立委肯定專業能量

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
文化部常務次長李連權（左）、立委林宜瑾（中），觀賞文協百年特展。（圖／國立臺灣文學館　提供）
文化部常務次長李連權（左）、立委林宜瑾（中），觀賞文協百年特展。（圖／國立臺灣文學館　提供）

國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）今年10月17日升格為中央三級機構，立法院教育委員會關心未來發展定位，昨（25）日由林宜瑾召委組團考察，肯定文學館「是一座博物館、但不只是一座博物館」的專業能量。

立法委員林宜瑾及立法院教文委員會一行，由館長蘇碩斌介紹文學館置身百年古蹟的特殊氣氛，並逐一說明文學史的策展幕後甘苦，但得到民眾的回饋也很大，包括頗受注目的常設展「文學力」及今年入圍金點設計獎空間設計類獎項的「百年情書‧文協百年」特展。臺文館特別介紹典藏的二大部門「修復室」與「庫房」，見證臺文館最專業的紙質修復保存技術，以及利用典藏成果開發為商品的亮眼成果。

札根臺南的立委林宜瑾表示，文學代表時代的心情，透過文學感受到的社會脈動，格外迷人，期待升格後的臺灣文學館能進一步吸引專業人才、提高研究量能，並讓引以為傲的徵集、修復能力再度升級。

眾人見證臺文館對紙本館藏悉心維護所做的努力。（圖／國立臺灣文學館　提供）
眾人見證臺文館對紙本館藏悉心維護所做的努力。（圖／國立臺灣文學館　提供）

文化部次長李連權也同場出席，他說，文化部高度重視臺文館與臺史博同獲升格，兩個館都在展現臺灣努力過的生命，未來要更加發揮故事軟實力、不致辜負社會及文壇的期待。

臺文館在2003年10月17日以四級機構的博物館營運，已蒐集大量臺灣各族群的文學史料，並有研究展覽和論述；未來將致力推動臺灣文學與各個領域的跨越、整合，發揮「是一座博物館、但不只是一座博物館」的社會力量。


博物館 立法院 文化部 國立臺灣文學館

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