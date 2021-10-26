「udn 讀創故事」原創競賽開跑，為喜愛你的粉絲而戰！

投入數位出版迄今超過十年，聯合線上成立的內容付費創作平台「udn讀創故事」，為了有計畫性地培育及發掘原創好手，除了針對簽約「創,作家」提供專屬福利資源，如創作諮詢、主題講座、點數回饋外，也投入更豐富的媒體資源。而即日起至11月26日，更推出了原創作品連載競賽活動，凡於活動期間內更新站上任一作品，活動結束後，更新章回累積總數前三名的作者，即可獲得千元點數禮物卡！

「udn讀創故事」近年來除了集結多位知名及原創新興作家的獨家作品外，也積極跨足於出版、有聲書、影視改編、講座等內容領域，更在今年成功將原創作品媒合至聯合文學出版社，出版四本優質小說，如充滿正能量、號稱台灣早餐店版「深夜食堂」的《歡迎光臨忘憂早餐店》；被譽為女法醫版「沉默的羔羊」、東方版「追殺夏娃」的懸疑小說《愛我》；以及網路犯罪遊戲「藍鯨遊戲」所衍伸出的懸疑勵志故事《擱淺的Blue Whale》；最後還有即將於11月下旬出版的醫院愛情小說《少女皮膚之島》，有興趣讀者朋友可先至讀創故事搶先看！

另外，為了兼顧並提供讀者讀不完的優質內容，此次將舉辦為時一個月的原創作品爆更競賽，除了鼓勵作者不斷更、拚連載外，另贈於活動前三名的千元點數禮物卡，更分為1千元及5百元兩種面額及最高7組序號，讓得獎作者除了可閱讀「讀創故事」中的任一作品外，還可贈於喜愛您的粉絲使用。

不論您是寫作老手或是原創新手，快來為喜愛你的粉絲而戰吧！