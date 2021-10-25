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臺史博開館10週年慶　10/29起年度好戲、主題市集大匯集

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
臺史博將於10月30及31兩日舉辦市集，邀請民眾一起參與開館10週年慶。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
臺史博將於10月30及31兩日舉辦市集，邀請民眾一起參與開館10週年慶。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

年度不可錯過盛事之一！國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）於2011年開館，本月29日正式開放滿10個年頭。10年來臺史博一直以「大家的博物館」為目標，不斷地開展多元活動參與機會，邀請臺灣人民一起共享，為了迎接10週年開館慶，臺史博特別推出民眾名字中有「國、立、臺、灣、歷、史、博、物、館」任一字者可於29日當天免費入館，10月30日(六)及31日(日)連兩日推出「逐工」年度大戲，以及「島嶼餐桌物語主題市集」活動，希望透過活動讓民眾親近博物館。

臺史博館內於館慶連兩日推出年度歷史大戲「逐工」。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
臺史博館內於館慶連兩日推出年度歷史大戲「逐工」。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

「逐工」年度大戲分別於30日及31日2天下午2時於1樓時光車站前廣場舉辦，邀請臺南人劇團精彩演出，以流動的舞台，在廣場前打造一艘載著不同歷史階段的人物的方舟，創造移動的、不同時代的歷史人物，配合以「時代共感」的旋律，帶領觀眾在流動的視覺及聽覺上，感受與不同時代人物相會的感動。演出座位區採事先線上預約方式，歡迎民眾一起來參與跨時代的時空交會。30日在館內辦理《臺式記憶：童玩大比拚》，30個免費名額採預約報名，由竹藝講師帶領大家製作2款有趣的竹藝童玩，現場並集結了從臺灣農業時代、工業時代到近代時期所流行的童玩，讓民眾跟著展間小物一起從臺史博出發，一起走過臺灣各個時期。

歷史大戲。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
歷史大戲。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

在臺史博戶外園區更有「島嶼餐桌物語」為主題市集，召集北中南人氣品牌、近百組風格獨立品牌參與，以風格餐飲、新臺灣味、老新翻轉、風土入味、風格選物及友善環境六大主軸，訴說臺灣人的創意故事。此外，更邀請温蒂漫步、糜先生、南西肯恩、彼得先生、好樂團、曾梓淞與APPLE等歌手，以及火行者、理查馬戲表演家、張嘉洛等街頭表演接力演出。市集自30日(六)下午開始至晚上8點結束，市集燈光盞盞將點亮臺史博歷史公園秋夜景色，並有「好好吃頓飯」主廚限量特製料理參與活動，並有打卡送活動專屬限量小禮。

10月30及31日，接連兩天都有樂團歌手接力演出。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
10月30及31日，接連兩天都有樂團歌手接力演出。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

配合防疫本相關活動採實聯制並量測體温，市集現場禁止邊走邊吃，規劃有飲食專用區，並有容流量限制，請觀眾配合。另現場部分攤位可使用振興5倍券。臺史博表示，一系列的慶祝活動希望讓民眾透過各種多元參與的形式來到臺史博，認識臺灣從臺史博出發。活動詳情及報名資訊請參考臺史博官網臺史博臉書粉絲專頁


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