udn電子書萬聖節攻略，一起穿越到書中，扮鬼神拿優惠

提到萬聖節時你的腦海裡會浮現出什麼？月黑風高，鬼怪遍地，幽靈、吸血鬼還是女巫？說起萬聖節，最熟悉的一句話就是：「不給糖，就搗蛋。」作為西方傳統節日，萬聖節並不像傳統華人的「鬼節」那樣，帶有肅穆慎重的氣氛，似乎更多的是童趣天真又肆無忌憚的味道。在萬聖節前夕，聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」推薦幾本奇幻有趣甚至帶有一點點恐怖的書來陪你過節。

首先介紹一本適合在萬聖夜閱讀的恐怖驚悚小說，華文靈異天后笭菁《笭菁闇語2：厄鄰》。據說只要抹上精油誠心祈禱，渴求的天賦就能降臨。然而，你必須先毀掉另一個人，祈禱才能真正應驗。人永遠擁有選擇的自由，但當你走到命運的交叉路口時，一念之差，就可能是天堂與地獄的分別。當「考驗」的時刻來臨，或許，你的心遠遠沒有自己想像的那麼堅定。你敢來接受一下「考驗」嗎？第二本是翻譯小說《靈魂穿越手稿》作者亞歷斯．蘭德金（Alex Landragin）描寫巴黎高級書籍裝幀師收到一份散發詭異謎樣氣息的散裝書稿，委託他照頁次順序裝訂，唯一條件：不准閱讀內容。這不只是一本關於靈魂穿越的故事，也是靈魂穿越的「敘事」：兩種閱讀模式、三條故事線，彼此交錯，互為表裡。激發人一解謎團的書，錯綜複雜到足以刷新類型定義。

《笭菁闇語2：厄鄰》、《靈魂穿越手稿》。（圖／udn讀書吧提供）

第三本是美國百所大學經濟系指定課外讀物《邊際謀殺：哈佛經濟學家推理系列》作者馬歇爾．傑逢斯（Marshall Jevons）。書中主角是哈佛大學的經濟學教授亨利‧史匹曼，在書中遭遇了離奇的兇殺案，史匹曼嚴謹應用極簡單的經濟學觀點，外加敏銳的觀察力，將兇手緝拿歸案。最後一本《怪奇診療室：牙齒爆炸、喝蛇糞治病、釣寄生蟲、生殖器上鎖……真實發生的離奇醫療案件大搜奇》是美國國家公共電台「科學星期五」節目精選科學好書。作者湯瑪斯．莫利斯（Thomas Morris）從十七世紀到二十世紀初三百年間的外科教科書、新聞、實際的醫療病例中，蒐羅精選了醫療史上最匪夷所思的六十多樁事件，這些詭異、莫名的醫學奇案與怪事都曾讓世界上許多醫師百思不得其解，卻也深深為之著迷。

《邊際謀殺：哈佛經濟學家推理系列》、《怪奇診療室：牙齒爆炸、喝蛇糞治病、釣寄生蟲、生殖器上鎖……真實發生的離奇醫療案件大搜奇》。（圖／udn讀書吧提供）

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