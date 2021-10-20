今天你想來點什麼？2021臺灣國際人權影展14部精選電影到你家

受新冠肺炎疫情影響，國家人權博物館2021臺灣國際人權影展改為實體／線上雙軌並行，主影展自10月22日至10月31日於Giloo紀實影音線上舉行，聚落串聯則自10月15日至11月30日至全臺各地實體放映。今年臺灣國際人權影展，從環境、民主、教育探討生活中的人權價值，規劃【失衡星球】、【民主鏡像】、【人權現場】三大單元，精選放映國外十四部作品，其中四部作品為亞洲首映。

文化部政務次長李靜慧表示，國家人權博物館連續五年舉辦人權影展，嘗試「用電影來談人權議題，或者是用人權議題來分析電影」。過去影展以戲院放映為主，今年將主影展移到線上，希望能夠讓大家沒有時間、空間的限制，可以有更多人來欣賞電影，「人權議題不是看電影感動就好，更重要的是要能夠討論、串流、激發更大力量」，因此今年也維持聚落串連的方式，透過文化藝術的載體，讓我們每個人一同練習面對人權這樣沈重的議題，目前已有34個單位參與。今年也是文協一百年，林獻堂先生、蔣渭水先生等所成立的臺灣文化協會，正是為了追求臺灣文化主體性。「追求臺灣文化主體性的理念，也是在談如何平等對待權利」，所以，人權議題、平權議題，不只是一個百年的追求，更是臺灣人永遠的使命。

文化部次長李靜慧致詞（圖／國家人權博物館提供）

紀錄片導演馬躍比吼（Mayaw Biho）認為「世界不會自己變好，世界會進步，是很多人去做批評、去挑戰現有制度。感謝前輩們的努力，讓我們有如今這麼自由的空間。」這次影展帶我們看見更多地方、全世界的人是如何在努力，給了我們很多啟發，這次看到討論到自然資源的權利，未來期待能夠看到談論原住民自決權益、自己決定臺灣的未來這樣的影片，「臺灣透過人權影展，一定會是更美好的地方」。

本屆影展選片委員之一國家電影及視聽文化中心執行長王君琦致詞（圖／國家人權博物館提供）

本屆影展選片委員之一、國家電影及視聽文化中心執行長王君琦表示，自己與陳俊蓉、郭敏容及黃晧傑連續第三年擔任人權影展選片工作，「這是我們在正職以外對人權議題的倡議」。今（2021）年臺灣國際人權影展所規劃的【失衡星球】單元，源自於國際人權博物館聯盟去（2020）年「啟發未來」的主題，而與未來的永續發展最息息相關的正是「環境」。在【民主鏡像】單元裡可以映照所處位置，民主是一個兩面刃，藉由影片思考民主如何走得更穩健。【人權現場】則著重於轉型正義跟人權教育，教育是人權館深耕的一塊，如何在日常生活中學習如何尊重，期待影片能成為討論的起點。

影片單元簡介

【失衡星球】單元中六部影片，探討極端氣候延伸對於環境正義的思辨與行動，《天邊殺朵雲》從沙漠造雨計畫看見科技背後，金錢、知識和權力的政治角力；《總理的移動花園》藏鏡人四處蒐集百年老樹，移植到私人花園，詩意寧靜的畫面中，彷彿能聽見斷裂的巨響；而《無畏世代》、《高談闊論》彼此照映，前者記錄青少年世代為環保奔走國際，付諸行動企圖改善氣候暖化帶來的災難，後者則是各國領袖，忽視「世界經濟論壇」本是企業分享更具社會責任之經營理念的初始，轉而為各自國家利益磋商；《瑪希瑪不妥協》、《礦工人生》引人思考開發過程中人的價值與環境改變的影響。

《天邊殺朵雲》How to Kill a Cloud（圖／臺灣國際人權影展提供）

收錄在【民主鏡像】單元裡的五部影片，從《輿論製造公司》回溯英國跨國公關公司如何介入各國選戰；《誰讓疫情失控了》來到巴西難以收拾的COVID-19疫情現場；《毒裁夢魘》見證菲律賓緝毒政策下的濫殺；《巴西誰說了算》看見首位女性總統彈劾案中的交鋒；《市長先生的完美任期》思考如何經營一個沒有國家的城市，多元面向的影片反映出民主制度在媒體、政治、輿論交互作用下產生的影響，皆連動日常生活中隱而不顯的人權議題。

《毒裁夢魘》Aswang（圖／臺灣國際人權影展提供）

【人權現場】則收錄三部影片，《歷史不下課》、《巴赫曼老師的教室》兩部影片從真實學校教育現場，探討德國如何透過學校教育與青少年思辨二戰時期的納粹屠殺，轉型正義延續面臨的挑戰；以及以非教條式的教學，讓不同文化背景的學生，在互動中理解各自的差異，跨越語言和宗教的隔閡，發展出彼此尊重的關係；而《未來，未來》捕捉三名年輕抗爭者的經驗，從智利的社會運動、香港的民主抗爭、烏干達的環境保育，看見命運共同體對未來，對下一代想說的話。

《歷史不下課》The_lesson（圖／臺灣國際人權影展提供）

戲院現場移至雲端，消解地域限制，通過個人裝置即可參加，是疫情下的挑戰，亦是轉機，今年影展希望喚起觀眾日常中的人權價值思辨與討論，影展序號索取方式、映後座談及聚落串聯場次資訊，歡迎持續鎖定臺灣國際人權影展官網及臉書，讓我們一同將對話持續深入。

延伸短片：《市長先生的完美任期》Mayor ｜2021 臺灣國際人權影展