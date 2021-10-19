末日愛情影集《無神之地不下雨》首播三大亮點 成網路最夯話題

《無神之地不下雨》首集播出收視表現不俗，嶄新世界觀與神級卡司再創台劇新浪潮。首集內容也在 PTT 臺劇版及網路上引起熱烈迴響，「最強淚點」是新科金鐘視后鍾欣凌飾演的「珊瑚之神」向「雨之神」傅孟柏下跪求饒，希望繼續留在人間照顧兩個孫女，淚求不要讓她撤離。鍾欣凌的精湛演技一秒引爆網友淚腺，「我看著珊瑚奶奶哭就跟著鼻酸」、「被鍾欣凌戳到掉淚 QQ」。

「最閃亮點」則是金鐘視后柯佳嬿所演出的「雲之神」，網友盛讚她的角色突破以往，「柯仙壞壞惹人愛」、「雲之神真的好皮」、「被柯神迷惑了」。柯佳嬿表示：「謝謝大家！不過我在演雲之神的時候，始終不覺得她是壞人。隨著劇情發展，Toem（雲之神）會有更邪氣的表現，每集都會出來煩大家一下，敬請期待。」

劇中雨之神（傅孟柏飾）變出兔子玩偶讓小愛玉「牽牽」的可愛互動，也引發網友熱議。當傅孟柏被問及，為什麼不肯跟小愛玉牽手時？他酷酷地回答：「因為我是雨神耶！」理直氣壯的反應反遭鄭元暢開玩笑虧說：「那為什麼喬喬就可以？」正當傅孟柏思考如何回覆時，立刻被曾之喬與柯佳嬿阻止：「不能劇透！」鄭元暢也形容自己跟柯佳嬿就像格林童話《糖果屋》的兄妹，不停地撒餅乾屑屑，丟出線索與鈎子給觀眾。

導演洪子鵬在映後直播分享劇中最難的角色，就屬傅孟柏所飾演「雨之神」，「這個角色的前後樣貌，充滿層次，全劇的核心也放在雨之神身上，他要撐起整個故事，角色具有相當大的難度。」編劇簡奇峯透露，一開始最難寫的是「雨之神」跟人類女孩「謝天娣」這兩個角色，但是「風之神」卻讓他越寫越帶勁，「原本風之神的故事只出現在前半段，在跟製作人及導演第一次見到鄭元暢之後，他給了我一些劇本上的回饋，他讓角色的存在性，能幫助讓這個故事更為圓滿，也更加深男女主角，甚至是雲之神之間的戲。」

今年秋天最奇幻浪漫的末日愛情影集《無神之地不下雨》一推出就廣受好評，故事取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀，描述因環境問題而使眾神選擇不再祝福這片土地，隨著最後一場雨的到來，眾神紛紛離開祂們所眷戀的人間。堅強卡司集結曾之喬、傅孟柏、柯淑勤、顏毓麟，以及友情演出的鄭元暢、柯佳嬿等演員。

《無神之地不下雨》更與udn聯合線上「讀書吧」舉辦延伸書展，優惠單本88折、2本以上82折開跑！隨著劇集播出也可以挑選與劇相關書籍閱讀，與劇中角色更加貼合呼應！

《無神之地不下雨》每週日晚間十點在愛奇藝國際站首播，全球 191 個國家地區網路獨家同步播出；無線平台華視每週日晚間九點首播；有線平台八大戲劇台將於 10 月 23 日起，每週六晚間八點首播。