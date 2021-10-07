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從移工生命故事省思人權！國家人權博物館「Ayo-Ayo! 明天應該會更好—移動人權特展」10/6正式開展

聯合新聞網 / 國家人權博物館
開幕記者會全體合影。（圖／國家人權博物館提供）
開幕記者會全體合影。（圖／國家人權博物館提供）

文化部所屬國家人權博物館即日起舉辦「Ayo-Ayo!明天應該會更好—移動人權特展」，由人權館與15個臺灣長期從事移工人權工作、權益倡議的非政府組織（NGOs）歷經「共學協作」完成，邀請民眾透過特展一起重新認識這些如此靠近，卻又如此陌生的移工朋友生命故事，以及臺灣的移動人權運動史。

國家人權博物館自2019年起成立「國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）」，作為推動臺灣人權工作及促進與國際人權及博物館組織之接軌平臺，傳達臺灣與國際社會一起守護民主自由制度及實踐人權價值的決心。去（2020）年FIHRM-AP邀集14間國內公私立博物館機構、15個國內非政府民間組織，集結成「2020移動人權共學培力講堂」，一同關注亞太地區跨國移動者的人權問題。

文化部次長李靜慧致詞。（圖／國家人權博物館提供）
文化部次長李靜慧致詞。（圖／國家人權博物館提供）

文化部次長李靜慧表示，在臺移工已有至少七十萬人，還有更多新住民朋友成為我們的家人，我們應當如何面對這個「新國家」的型態？國家人權博物館的責任除了深入理解與反思過去的歷史傷痛，如今作為FIHRM-AP的角色，對人權議題的態度更必須拉到國際視角，無論是政治受難歷史、或者是勞動人權議題，都是人權館未來的重要工作項目，期盼能持續與所有民間組織一起持續努力、號召更多大眾一同省思。

台權會秘書長施逸翔致詞。（圖／國家人權博物館提供）
台權會秘書長施逸翔致詞。（圖／國家人權博物館提供）

FIHRM-AP參展NGOs組織代表台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，一切始於去（2020）年3月13日的一封信，在場許多NGOs組織及全國各地博物館單位透過「共學」「培力」「移動人權」等關鍵字串連在一起。回顧臺灣這一年來的眾多移工人權侵害事件，從高雄漁工因露天洗澡未戴口罩而開罰單、宜蘭縣所頒布的移工疫情禁足令，到如今每分每秒依然面臨歧視與壓迫的家庭看護工作、看得見或看不見其血汗處境的遠洋漁工，「整個臺灣社會就是一個非常大的壓迫展演」。「與其說是策展，我作為人權工作者，更希望這個展覽是人權倡議的一部分。」期待每一個走進展覽的人，可以思考參與在其中的我們到底可以做什麼？以及我們到底還能做什麼？

策展團隊代表林正尉(右2)導覽展場。（圖／國家人權博物館提供）
策展團隊代表林正尉(右2)導覽展場。（圖／國家人權博物館提供）

策展團隊代表林正尉表示，移工來臺如今已三十年，我們見證了移動權益的發展歷程，同時也見證了博物館在進行文化平權的努力，即便行動方法不同，但對臺灣社會如何達成共融的理想是一致的，這些經驗都在本次展覽裡產生了新的交會。本次展覽以「Ayo-Ayo!」為題，「Ayo-Ayo!」是來自菲律賓與印尼籍移工的共通話語，在印尼，「Ayo」是做為某種共同行動，或者如呼朋引伴向前行的親切用語（”Let’s Go !” ）；在北菲律賓，「Ayo」則帶有偏愛或「偏見」意涵；而在中、南菲律賓島群，「Ayo-Ayo!」是對即將離開的親友之間的祝福用語，象徵著移工懷抱希望飄洋過海來到臺灣的心情，也象徵著我們期待能一同創造一個更好明天的心情。

展間01「凝視——生活空間的再發現」。（圖／國家人權博物館提供）
展間01「凝視——生活空間的再發現」。（圖／國家人權博物館提供）

展覽以四大單元《凝視－生活空間的再發現》、《現場－不可見的風險外包》、《練習－明日的平等與共生》、《閱讀間》等分區展示，從臺灣人的生活、移工的工作與生活、治理政策與制度、NGO的行動等四大面向，呈現移工在臺灣從個體到群體的生命史。這也是臺灣首次由博物館以特展形式，完整回顧移動人權議題在臺灣發展的歷程。

展間03「練習－明日的平等與共生」。（圖／國家人權博物館提供）
展間03「練習－明日的平等與共生」。（圖／國家人權博物館提供）

「Ayo-Ayo!明天應該會更好—移動人權特展」即日起至111年3月27日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區仁愛樓二樓展出，並舉辦系列教育推廣活動，詳情請參閱國家人權博物館官方網站及臉書粉絲專頁，期待藉由博物館的公共教育與公眾對話平臺，為移工人權的推進，引入更多積極的社會溝通力量。

國家人權博物館最新特展「Ayo-Ayo! 明天應該會更好 移動人權特展」主視覺。（圖／國家人權博物館提供）
國家人權博物館最新特展「Ayo-Ayo! 明天應該會更好 移動人權特展」主視覺。（圖／國家人權博物館提供）

展覽資訊

「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展

展出時間：即日起至111年3月27日9:00-17:00，週一休館

展出地點：國家人權博物館 白色恐怖景美紀念園區仁愛樓2樓（地址：新北市新店區復興路131號）

國家人權博物館 移工 展覽資訊

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