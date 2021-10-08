Hami書城攜手數位平台推全民免費領「數位五享券」及49元月讀包優惠

在疫情推動下，民眾對於數位服務的需求大幅提升，Hami書城月讀包在疫情期間新增設「日常學」影音學習內容，觀看人次單月成長4.41倍。為回饋Hami書城會員，Hami書城與OMIA學東西線上學習平台攜手多家平台推出「數位五享券」，讓民眾不僅有「振興五倍券」可領，還有多達十項數位服務優惠券能夠領取。

月讀包前兩個月只要49元，「金錢螺旋」直播講座免費參加

Hami書城月讀包是訂閱制的月租服務，月租會員可暢讀每日出刊的《聯合報》等數位報紙、當期電子雜誌，十月還有吳淡如的《人生實用商學院》、聞氫哥的《聞氫這種病》等話題好書及豐富有聲書，超過一萬本書刊無限暢讀，還有「日常學」線上課程影片，多元閱讀型態滿足您的學習所需。十月除推出前兩個月49元的週年慶優惠，還將舉辦「金錢螺旋」免費直播講座，教您用興趣打造第二份收入。

「數位五享券」免費領，打造您的新未來生活

「數位五享券」內含Hami書城全站購書7折券，還有OMIA學東西、iRent共享汽機車、奧丁丁集團、財經M平方、Amaryllo Cloud、LINE Music、KKTV、蝦皮購物等九家平台，為民眾準備了「聰明生活」、「旅遊出行」、「居家娛樂」及「購物好康」券，現在到Hami書城網站一次全領。

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