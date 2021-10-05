臺史博十周年暨升格慶，精彩系列活動邀民眾齊聚歡慶一整月！

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱「臺史博」）將在2021年10月17日正式揭牌，升格為三級機構！10月也是臺史博開館10週年慶，自9月26日眾所期盼揭示未來發展願景的博物館歷史學論壇登場後，10月民眾來臺史博每一天都有驚喜！升格當天起至11月17日的每個週末臺南市民可享免費入館，還有大型演唱會、城市小旅行、島嶼餐桌物語市集等活動一路延續至年底。

臺史博是以臺灣歷史為主體的國家級博物館，自2011年開館以來更秉持「大家的博物館」的精神在臺灣史研究、文化平權倡議、創新教育等方向持續努力，今年4月在朝野共識下於立法院三讀通過《國立臺灣歷史博物館組織法》，是臺灣歷史文化提升的新里程碑。

本次活動主視覺。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

升格年同時臺史博開館10週年，為迎接這值得慶賀的時刻，特別規劃的「臺史博Rising！認識臺灣從這裡出發」系列慶祝活動也在9月26日正式展開，「博物館歷史學論壇」邀請學者、博物館界人士從博物館歷史學與各種「歷史」、數位人文、典藏與文保科學的新趨勢、平權參與及共筆的博物策展實踐，及多元歷史感知的創新教育策略等議題面向進行討論，為臺史博在升格後的發展提供更開闊的視野與建言。

自10月份開始臺史博推出多項票務優惠，10月10日、10月17日全民免費入館，10月29日臺史博館慶當日，凡姓名中有國、立、臺、灣、歷、史、博、物、館任一字者，皆可免費入館；10月17日至11月17日的週末則加碼臺南市民免費入館。除了票務優惠外，自10月17日至10月31日，還有限量升格口罩贈送給民眾。

10月29日是臺史博開館10週年紀念日，為擴大全民邀請，特別安排10月30、31日連續兩天從下午到晚間的慶祝活動，包含館內推出歷史大戲《逐工》的表演、親子同樂的手作體驗，館外園區則有島嶼餐桌物語市集，超過80攤不同特色的攤位大集合，歡迎民眾熱烈參與。臺史博一路走來感謝許多會員的認同，在10年的紀念時刻，規劃將於11月辦理「10年茶香，感謝有您」的會員限定活動；記錄臺史博10年來一步一腳印的「臺史博開館10週年特展」，也將於11月17日登場，敬請期待。

2021年同時是臺灣文化協會成立百年紀念，臺史博於10月13日開幕的「樂為世界人—臺灣文化協會百年特展」向1921年推動新思潮的前輩家致敬。文協百年活動包含策展人導覽、「世界‧啟蒙‧在地：臺灣文化協會一百週年」研討會、「樂為世界人」戶外大型演唱會、週末文協小旅行，也自10月起陸續推出。

「臺史博Rising！認識臺灣從這裡出發」系列活動。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

臺史博張隆志館長表示，從1998年籌備處成立至今二十幾年來，臺史博的成果累積有目共睹，可以順利的組織升格是所有認同臺史博的各界人士與社會大眾的努力成果，臺史博不僅是行政上的升格，也全力朝實質的升格邁進；不僅是大家的博物館，更是代表臺灣面向世界的國際級博物館，一系列的慶祝活動除了邀請全民共同迎接臺史博升格三級機構，更期待藉由社會大眾的分享與支持，邀請所有關心臺灣歷史發展、熱愛臺灣文化的人，透過各種多元的形式來到臺史博，認識臺灣從臺史博出發。

臺史博升格暨館慶系列活動歡迎有興趣的民眾上臺史博官網或臉書粉絲專頁查詢。