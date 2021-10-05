「2021臺灣文學獎」金典獎入圍揭曉 全臺書展同步啟動

「2021臺灣文學獎」10月5日金典獎入圍名單揭曉。今年共有235本作品參獎，收件量創歷年來新紀錄，30本入圍作品將共同競逐8名金典獎（其中1名為年度百萬大獎），及3名獎勵新人的蓓蕾獎。

金典獎由國立臺灣文學館主辦，今年入圍的有(依作品筆畫順序排列)：

紀蔚然《DV8：私家偵探2》(印刻文學)、張卉君/劉崇鳳《女子山海》(大塊文化)、馬翊航《山地話╱珊蒂化》(九歌出版)、黃文鉅《太宰治請留步》(時報文化)、陳家帶《火山口的音樂》(印刻文學)、楊渡《未燒書》(聯經出版)、朱嘉漢《在最好的情況下》(印刻文學)、曹疏影《她的小舌尖時時救我》(黑眼睛文化)、甘耀明《成為真正的人》(寶瓶文化)、洪愛珠《老派少女購物路線》(遠流出版)、鍾文音《別送》(麥田出版)、陳宗暉《我所去過最遠的地方》(時報文化)、程廷《我長在打開的樹洞》(九歌出版)、賀景濱《我們幹過的蠢事》(春山出版)、黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》(聯合文學)、朱和之《南光》(印刻文學)、陳耀昌《島之曦》(遠流出版)、廖人《浪花兇惡》(斑馬線文庫)、羅智成《荒涼糖果店》(聯合文學)、劉亮延《婦女生活十一種：劉亮延劇作集》(印刻文學)、張小虹《張愛玲的假髮》(時報文化)、阿尼默《情批》(大塊文化)、瀟湘神《殖民地之旅》(衛城出版)、平路《間隙：寫給受折磨的你》(時報文化)、黃崇凱《新寶島》(春山出版)、鍾文音《溝：故事未了，黃昏已來》(大田出版)、伊格言《零度分離》(麥田出版)、徐振輔《馴羊記》(時報文化)、崔舜華《貓在之地》(寶瓶文化)、蔡素芬《藍屋子》(聯經出版)。

以出版社分類本次入圍名單，以及接下來的線上與線下的書展活動。（圖／國立臺灣文學館 提供）

評審團表示，今年參賽作品小說洶湧強勁，主題上有疾病書寫、山林書寫、科幻等面向，作品表現搶眼，並逐漸消融了文類的邊界，呈現出後疫情時代文學的新風貌。

此外，10月5日起金典入圍書展將於臺北三民書局、臺南烏邦圖書店、金石堂書店汀州/天母/新店/文化/新竹/臺中/南一/潮州門市及臺灣文學基地陸續進行，Readmoo讀墨電子書、金石堂網路書店、誠品網路書店以及三民網路書店也將舉辦金典獎線上書展。

金典獎得獎名單預計於10月底公布。贈獎典禮將於11月13日（六）下午於新北市新板希爾頓酒店吉祥廳舉行，盛情邀約各界一同蒞臨祝賀年度文學金典作品出爐。