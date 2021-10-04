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「是不是只有悲劇才能讓人難以忘懷？」《擱淺的Blue Whale》顛覆想像的生命故事

聯合新聞網 / 「讀創故事」編輯台
書名：《擱淺的Blue Whale》 作者：X.H夜月獨步 出版社：聯合文學 出版社：2021年９月15日
書名：《擱淺的Blue Whale》
作者：X.H夜月獨步
出版社：聯合文學
出版社：2021年９月15日

你是否還記得數年前從俄羅斯傳入台灣的「藍鯨遊戲」？遊戲創辦人透過心理學洗腦，教唆青少年自殘甚至輕生，進而引起社會大眾的注意，可怕的行徑讓不少家長相當恐慌。而近期讀創故事的原創作品《擱淺的Blue Whale》，「創,作家」X.H夜月獨步就是以此事件發想改編，故事講述男主角星星為了救贖自己，不得不自揭創傷、苦痛，並在「藍鯨遊戲」中，抽絲剝繭找出萬惡之源......，另本書結合音樂議題搭配懸疑劇情，以創新手法寫出顛覆想像又扣人心弦的故事，絕對讓人眼睛為之一亮！

精彩內容試閱：

如果，這真的是弟弟想讓這個世界記住的方式，他真的覺得他錯了！而且錯得離譜！因為除了愛他的人，不會有誰記得這件事，也不會有任何人因此而受傷，除了在乎他的人，沒有誰會感到難過，對不相干的人們而言，這就只是一則在角落的文字紀錄，也許說聲「好可惜」，便船過水無痕，什麼都不會留下。

若，這是弟弟對自己的報復，「這世界上不需要兩個相同的存在」是在控訴他們不該成為雙生子，那麼，他要承認，這的確非常成功。

真正的傷痕不是刻在身上的，而是刻在心上的。

《擱淺的Blue Whale》為udn讀創故事（story.udn.com）網路原創小說，初始版由作者X.H夜月獨步於站上獨家連載，後由聯合線上媒合聯合文學出版社正式出版，已於各大書店及網路通路，實體書、電子書同步上市！

最後，喜愛閱讀小說的讀者，絕不能錯過堪稱台灣早餐店版「深夜食堂」的《歡迎光臨忘憂早餐店》，以及被譽為女法醫版「沉默的羔羊」、東方版「追殺夏娃」的懸疑小說《愛我》，這兩部原創作品也已由聯合文學出版。想了解更多書訊，歡迎至https://bit.ly/3kZADyU查看！


早餐 讀創故事 聯合文學 俄羅斯

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