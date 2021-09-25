臺文館升格歡慶至12月，首場系列活動今正式啟動！

國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）將在2021年10月17日正式揭牌、升格為三級機構！進化版的臺文館，是文學愛好者的年度最大盛事，9月25日正式推出系列慶祝活動，未來論壇先登場，升格當天有揭牌儀式、文青市集、現代舞、現代舞等活動，然後還有演奏會和大型戲劇演出，外加多項裝置藝術，熱鬧不凡。

臺文館是國家級的文學博物館，以四級機構的身分營運18年，成果斐然，行政院肯定臺灣文學的能量，今年4月17日將《國立臺灣文學館組織法》送請立法院三讀通過、5月26日總統公布。

文壇歡欣鼓舞之餘，系列慶祝活動在9月25日正式展開，第一波是「文學未來式：當代文學博物館發展論壇」，邀請學者、作家、博物館界人士20人提出想像、共同探討，研議臺文館應該如何活用過往成果、展望未來盛世。論壇議題包括典藏政策、資料開放、文學轉譯、策展趨勢、邁向國際等，結合實體與視訊方式同步進行。

10月17日組織法正式施行日，恰巧是臺灣文化協會創立一百週年、也是臺文館18週年館慶日，多重喜訊交集。臺文館中午的升格揭牌儀式，在溫馨而隆重的氣氛中登場，隨後是文物捐贈者的感謝儀式，邀請各界嘉賓見證。

10月17日下午到晚間是不間斷的文藝活動，先是「百年情書‧輕輕唱」音樂會，有名歌手紀露霞、劉福助、李靜美、高義泰、陳思安現場演唱各期歌謠，呈現1921年以來的臺灣樂章。館外有文青市集，設置國際文學交換站、書本市集、閱讀車等；晚間則有「文協現代舞」表演，以日治時期臺南州廳為場景，由滯留島舞蹈劇團及南應大舞蹈系共同舞出文協啟蒙年代的風起雲湧。

系列活動將再延續一個月。包括10月23日「百年情書‧款款聽」音樂會，由李哲藝帶領「灣聲樂團」演奏詮釋文協精神的文學進化論。11月23、24日則推出壓軸大戲《百年催生》，邀請「影響‧新劇場」將在成大成功廳演出，內容是向1921年文協以新劇向民眾宣傳新思潮的百年致敬。《百年催生》將在10月25日起接受索票，歡迎觀賞。

臺文館另與藝術團隊Path & Landforms及B群合作，以《從火星出發・在書中漫遊》為主題的裝置藝術，也將於10月9日起上場，館內大廳將搖身變為星際轉運站的沉浸式裝置，傳遞文學光速帶來的奇幻體驗；12月11日起南門路再加碼戶外裝置藝術，同樣是充滿未來感的互動作品，最適合文青好友相約打卡、歡度耶誕以及跨年。

臺文館蘇碩斌館長表示，組織升格是歷經文學前輩共同艱辛累積厚實史料、站穩一座典型博物館架式的成果，這些慶祝活動迎接臺文館升格三級機構，非常需要各界的支持參與，誠摯期待用各種方式愛文學的人，都以不同的姿勢聚集到這裡。