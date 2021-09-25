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臺中城市閱讀　物理治療師三個字拆解常見錯誤姿勢

聯合新聞網 / 讀.書.人
物理治療師三個字日前在港區藝術中心分享現代人長時間工作導致的常見錯誤姿勢以及如何簡單自我檢測。（圖／臺中市政府文化局　提供）
物理治療師三個字日前在港區藝術中心分享現代人長時間工作導致的常見錯誤姿勢以及如何簡單自我檢測。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動在9月12日於港區藝術中心舉辦「閱讀姿勢、閱讀知識」主題講座，邀請到網紅物理治療師三個字，為大家解讀常見的錯誤姿勢，期望透過生活中細微的留心調整，大幅改善自身健康與體態。活動前段，三個字帶領現場民眾進行自我檢測，他說：「常常我們會感覺身體哪邊不舒服或痠痛，可以透過回溯平時常態性的工作或生活姿勢開始。」

另外他也分享了這個世代普遍因為上班的常態性不良姿勢引起的不適，他提到：「拿使用電腦的習慣來說，一個是要確保雙腳不是騰空的狀態，讓重量平均分散到地面，再來可以透過將鍵盤位置向下調整來改善頸部到手臂的長時間支撐狀況。」活動現場民眾踴躍針對各自的狀況詢問講師，而三個字也細心回覆不同聽眾的疑問。大家紛紛表示講座內容相當受用，對於個人長久以來纏身的痠痛感找到了問題點，並且能夠實際調整生活習慣來避免惡化。

物理治療師三個字在「閱讀姿勢、閱讀知識」主題講座邀請現場民眾一起動起來自我檢測身體狀況。（圖／臺中市政府文化局　提供）
物理治療師三個字在「閱讀姿勢、閱讀知識」主題講座邀請現場民眾一起動起來自我檢測身體狀況。（圖／臺中市政府文化局　提供）

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

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