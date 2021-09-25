臺中城市閱讀 物理治療師三個字拆解常見錯誤姿勢
臺中市2021城市閱讀系列活動在9月12日於港區藝術中心舉辦「閱讀姿勢、閱讀知識」主題講座，邀請到網紅物理治療師三個字，為大家解讀常見的錯誤姿勢，期望透過生活中細微的留心調整，大幅改善自身健康與體態。活動前段，三個字帶領現場民眾進行自我檢測，他說：「常常我們會感覺身體哪邊不舒服或痠痛，可以透過回溯平時常態性的工作或生活姿勢開始。」
另外他也分享了這個世代普遍因為上班的常態性不良姿勢引起的不適，他提到：「拿使用電腦的習慣來說，一個是要確保雙腳不是騰空的狀態，讓重量平均分散到地面，再來可以透過將鍵盤位置向下調整來改善頸部到手臂的長時間支撐狀況。」活動現場民眾踴躍針對各自的狀況詢問講師，而三個字也細心回覆不同聽眾的疑問。大家紛紛表示講座內容相當受用，對於個人長久以來纏身的痠痛感找到了問題點，並且能夠實際調整生活習慣來避免惡化。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言