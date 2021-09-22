臺中城市閱讀營　張宗舜談閱讀空間的形塑，用ZINE小誌表達自我

臺中市2021城市閱讀系列活動8月28日針對成人閱眾，於臺中市西區辦理一場以「空間」與「小誌實作」為主題的閱讀營。談起佔空間的概念，「就像所有紙張上面的東西，或是展覽都是一種佔空間的狀態」，張宗舜說生活中有許多資訊或是枝微末節的事物需要被清空或整理，而前身名為佔空間的本冊圖書館，便是一個透過展覽、文本呈現閱讀各種狀態的所在。

在臺中成長、在臺中讀大學的張宗舜說，「臺中舊城區過去一、二十年從輝煌狀態跳下來，大概十年前看到非常多舊的空間，其實是很多可以被拿來持續使用的創作素材」，將閒置狀態的事物再利用，這個概念也被張宗舜應用在推廣閱讀，從研究生時期借閱圖書館的書籍做主題書展開始，到現在的本冊圖書館擺放從臺灣各地或世界各地創作者的小誌作品。

佔空間到本冊圖書館，張宗舜提倡閱讀的廣泛性不應侷限於紙上，空見內隨處可見文字與圖像以各種媒材展出。（圖／臺中市政府文化局 提供）

張宗舜認為在空間內傳達文字或圖像是一件有趣的事情，每一個人都有自己的個性與氣息，而將其「紀錄」可以延續及傳遞，獨立出版的ZINE體積可大可小，正是能夠自由表達自己想說的，或曾經歷過的事情，「不一定要會畫畫才能夠創作或設計」張宗舜說，現場也準備過期的報章雜誌作為素材，讓參與閱讀營的市民朋友動手實作屬於自己的、獨一無二的小誌作品。

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