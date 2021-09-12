臺文館「百年情書‧文協百年」特展、《閱：文學》 入圍金點設計獎

2021年金點設計獎複審入圍名單出爐，國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎，另外以「百年情書‧文協百年」特展入圍空間設計類獎項。

國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）表示，這是《閱：文學》連續第二年獲得「金點獎設計標章」，也是極少數「傳達設計類」以雜誌作為設計載體連續獲獎案例，更是從眾多政府出版品中脫穎而出的殊榮。《閱：文學》集結優秀的平面設計師及製作團隊，才有最終的成果。

國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎。（圖／國立臺灣文學館 提供）

臺文館館內五月推出的「百年情書‧文協百年」以情書主題的展覽來呈現文協，抒情氛圍濃厚，空間選用嶄新、清新的色系呈現，並用整個牆面的情書營造氣氛，融入6位文協知識分子「現身」，成為展區說書人。百餘件作品，從動畫影片、作家手稿、畫作、文獻、舊報紙等，以歌謠展現音律，運用戲棚式的動線設計，打造特殊的文學特展空間。

臺文館蘇碩斌館長表示，《閱：文學》於2020年改版後，連續兩年獲得金點設計獎評委們的肯定，為回應數位科技及多媒體影響大眾閱讀習慣的情境，改版後全新的專題規劃，除了關注文學議題、文學史之外，也期盼更貼近大眾生活，未來將持續推出好看的內容，以饗讀者。疫情稍緩，蘇碩斌期待觀眾能親自到本館參觀「百年情書‧文協百年」，實際感受1920-1940年代知識分子與大眾纏綿的關係，以及百年後逐漸沈澱遺忘的文協足跡。

據了解，2021年金點設計獎有來自世界各地作品參賽，包括臺灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、德國、加拿大、美國等地共2706件作品參賽。在18週年館慶前夕，兩項入圍好消息，為10月慶祝升格3級機構相關活動拉開序曲，9月25日起推出「臺文館超進化─升格暨館慶系列活動」，歡迎民眾參與。