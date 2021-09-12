快訊

陸駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

獨／明年住院自付額天花板再調高 單次最多付4.3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺文館「百年情書‧文協百年」特展、《閱：文學》 入圍金點設計獎

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
臺文館「百年情書‧文協百年」特展。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺文館「百年情書‧文協百年」特展。（圖／國立臺灣文學館　提供）

　　2021年金點設計獎複審入圍名單出爐，國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎，另外以「百年情書‧文協百年」特展入圍空間設計類獎項。

　　國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）表示，這是《閱：文學》連續第二年獲得「金點獎設計標章」，也是極少數「傳達設計類」以雜誌作為設計載體連續獲獎案例，更是從眾多政府出版品中脫穎而出的殊榮。《閱：文學》集結優秀的平面設計師及製作團隊，才有最終的成果。

國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎。（圖／國立臺灣文學館　提供）
國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎。（圖／國立臺灣文學館　提供）

　　臺文館館內五月推出的「百年情書‧文協百年」以情書主題的展覽來呈現文協，抒情氛圍濃厚，空間選用嶄新、清新的色系呈現，並用整個牆面的情書營造氣氛，融入6位文協知識分子「現身」，成為展區說書人。百餘件作品，從動畫影片、作家手稿、畫作、文獻、舊報紙等，以歌謠展現音律，運用戲棚式的動線設計，打造特殊的文學特展空間。

　　臺文館蘇碩斌館長表示，《閱：文學》於2020年改版後，連續兩年獲得金點設計獎評委們的肯定，為回應數位科技及多媒體影響大眾閱讀習慣的情境，改版後全新的專題規劃，除了關注文學議題、文學史之外，也期盼更貼近大眾生活，未來將持續推出好看的內容，以饗讀者。疫情稍緩，蘇碩斌期待觀眾能親自到本館參觀「百年情書‧文協百年」，實際感受1920-1940年代知識分子與大眾纏綿的關係，以及百年後逐漸沈澱遺忘的文協足跡。

　　據了解，2021年金點設計獎有來自世界各地作品參賽，包括臺灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、德國、加拿大、美國等地共2706件作品參賽。在18週年館慶前夕，兩項入圍好消息，為10月慶祝升格3級機構相關活動拉開序曲，9月25日起推出「臺文館超進化─升格暨館慶系列活動」，歡迎民眾參與。

情書 國立臺灣文學館 馬來西亞

延伸閱讀

臺文館最新特展「洶湧的溫柔」　展出大河小說手稿及國人集體記憶

臺文館「百年情書特展」 用情書傳遞無情世道中的炙熱心意

讀詩、聽詩、撕情書！臺史博創意延伸趣味展「島遊情書」只到228

曾虛白新聞獎入圍名單出爐 聯合報系五項作品入圍

相關新聞

臺文館「百年情書‧文協百年」特展、《閱：文學》 入圍金點設計獎

　　2021年金點設計獎複審入圍名單出爐，國立臺灣文學館出版的季刊《閱：文學》連續兩年入圍傳達設計類出版品獎，另外以「百年情書‧文協百年」特展入圍空間設計類獎項。 　　國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文

「條子鴿事件」惹議，寶瓶文化發表完整聲明！

文／寶瓶文化 寶瓶文化於 2020 年 8 月 24 日出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的作者條子鴿，前於 9 月 4 日在其臉書所發表貼文引發各界議論一事，因屬其個人發言，且與寶瓶文化無關，本

臺中城市閱讀營　作家鍾文音溫暖領讀，刻畫親子間的圓缺關係

臺中市2021城市閱讀系列活動在8月31日於臺中文學館常設二館辦理親子閱讀營，現場邀請到知名作家鍾文音老師帶領親子共讀。課程中鍾文音老師屢次提到「刺點」的概念，她在領讀《臺中樂多多》一書時分享：「刺點

LINE TV數位劇場 周年慶優惠

LINE TV數位劇場與台灣藝文團體共創新道路，至今已上架逾百部表演藝術作品且持續擴大中。數位劇場本月滿一周年，新的訂閱...

場域拼圖——《公論報》資料庫與戰後臺灣文學研究

《公論報》創刊於1947年，是臺灣文學研究所謂的「戰後初期」（1945-1949）。1947年二二八事件後，《自立晚報》與《公論報》先後創刊。前者在〈雙十佳節話自立：創刊詞〉中，期許能「作為政府與人民之間進一步合作的橋樑」；後者在〈迎光復節：代發刊詞〉中，表示命名是取「公共的公正的言論」之義。隨著《公論報》數位建置的完成，諸多研究，可以在既有基礎上航向更遠的地方。

臺中城市閱讀營　張文銘莊惟棟雙師聯手用魔術啟發學習力

臺中市2021城市閱讀系列活動在8月27日於臺中文學館常設二館迎來第一場「國小閱讀營」，活動邀請到張文銘和莊惟棟兩位講師透過獨門的「魔術教學法」將國語及數學兩門學科以國小孩子們最能夠產生興趣的吸收方式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。