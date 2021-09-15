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新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

慶中秋不烤肉，「udn讀書吧」伴您宅家團圓追知識！

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／udn讀書吧提供）
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中秋節一向是台灣民眾很期待的大節慶，往年團圓烤肉慶中秋活動的全民活動，今年在疫情的影響，加上Delta變種病毒潛伏未明的樣態，擔心中秋節連假的過節人潮移動，會讓已經蠢動的疫情再次爆發。各地縣市政府陸續宣布戶外烤肉禁令，很多民眾難掩失望，心中哀嘆「期待的中秋節烤肉落空了」。

但身為防疫優等生的全國民眾，中秋不群聚烤肉、不探訪親友，面對變種病毒，戰戰兢兢，多一分謹慎，多一分安心。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」邀請民眾在中秋連假期間，全家出動一起宅家團圓閱讀，度過不一樣的中秋節。

「udn讀書吧」推薦適合在這中秋佳節閱讀的第一本好書《歡迎光臨夢境百貨》本書作者李美藝（이미예）有如「韓國的J. K.羅琳」橫空出世。客人們入睡後，進入了最受歡迎的「達樂古特夢境百貨」，挑選陳列在眼前的各色夢境：想再次相見的人、期待前往的地方、害怕又想突破的事物，以及超乎想像、上天下海的瑰麗夢境……每一層樓都提供別出心裁的夢。第二本是《了不起的硬核媽媽》作者格十三繼《了不起的中年婦女》後，再入江湖！地方媽媽求生神咒：「老公我選的，孩子我生的，睡一覺起來都新的！」書中笑中帶淚的故事讓每一位讀者發出會心一笑後，有更多的勇氣，堅定走下去。媽媽的喜怒哀樂，都在這些文字中得以凝集與化解，讓每一個了不起的媽媽都從中找到自己的影子。

《歡迎光臨夢境百貨》、《了不起的硬核媽媽》。（圖／udn讀書吧提供）
《歡迎光臨夢境百貨》《了不起的硬核媽媽》。（圖／udn讀書吧提供）

第三本《愈少人認識我們愈好》作者艾克絲頓‧貝茲－漢彌爾頓(Axton Betz-Hamilton)

是身分盜竊專家，以破獲身分竊案為職志。這部回憶錄充滿了驚悚片該具備的所有懸念和曲折情節；即使讀者開始猜到真相，但揭曉時仍然令人震驚不解。最後一本《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》也許有人認為「統計學」是欺騙大眾的數字遊戲？最會說故事的經濟學家提姆．哈福特(Tim Harford)卻在本書中告訴我們，好的統計數據不是用來扭曲真相或掩蓋事實，反而是幫助我們看得更清楚的有效工具。

《愈少人認識我們愈好》、《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》。（圖／udn讀書吧提供）
《愈少人認識我們愈好》《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》。（圖／udn讀書吧提供）

以上好書推薦給所有慶中秋不烤肉、伴著月光讀書過中秋的你。「udn讀書吧」伴您宅家團圓追知識，全館電子書4折起，結帳再打88折，滿百贈50元購書金，還能抽禮券。立即到讀書吧挑一本電子書https://pse.is/3nw7kq


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