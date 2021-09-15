慶中秋不烤肉，「udn讀書吧」伴您宅家團圓追知識！

中秋節一向是台灣民眾很期待的大節慶，往年團圓烤肉慶中秋活動的全民活動，今年在疫情的影響，加上Delta變種病毒潛伏未明的樣態，擔心中秋節連假的過節人潮移動，會讓已經蠢動的疫情再次爆發。各地縣市政府陸續

2021-09-15 09:00