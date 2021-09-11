「條子鴿事件」惹議，寶瓶文化發表完整聲明！

文／寶瓶文化

寶瓶文化於 2020 年 8 月 24 日出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書的作者條子鴿，前於 9 月 4 日在其臉書所發表貼文引發各界議論一事，因屬其個人發言，且與寶瓶文化無關，本公司沒有任何評論。於《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，本公司並無與作者條子鴿有任何其他進行中之合作計畫。

近日因條子鴿粉專引起的紛擾，之所以無法第一時間回應，是因寶瓶為一個民間公司，沒有公權力去調閱文件、侵犯個人隱私，在雙方（都有著公權力 背景的雙方） 任一造拿出直接證據之前，我們不能、也沒有權力隨著網路風向、媒體具名或不具名的片面爆料，去判定任何一個人的罪行。

《你所說的都將成為呈堂證供》為條子鴿所撰寫的職場所見所聞的創作故事，書中內容，我們盡可能在編輯時確認，但人的生命細節情感、職涯經歷，編輯無法徵信核實，出版公司與作者間的關係是建立在善意與信任的基礎上。且因部分作者經歷個案涉及隱私，書中的人物、事件、時間、地點等均經作者編寫，也在書的折口說明：「本書所舉之人物、背景、情節等皆經大幅度改寫。」

寶瓶文化長期以來關懷基層弱勢，致力於挖掘各個階層的素人作家，也期盼這樣的出版方向，呈現出更多采多姿的台灣文化。與每一位作家合作原都是極其美好的相遇，本著良善的信任而合作。事發之後的沉默，乃是對人性的最後一絲期盼。

昨日（9/10）下午，台北市警局終於以官方身分，出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符。對於其在與公司溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，本公司實在無法認同。對於條子鴿濫用本公司的信任更深感痛心。

每本書的出版合約都有一條款：作者必須擔保所述為實，如有侵害他人權益，必須擔負起法律責任。如果書的本身觸法，寶瓶文化將循法律途徑處理。

我們可以體會曾經購買《你所說的都將成為呈堂證供》一書的讀者對於前述情事的不滿與情感受傷，對此我們深感抱歉！

對於接受寶瓶文化邀請而推薦此書的作家，我們也致上最誠摯的歉意。

為表達前述歉意，本公司即刻下架此書，對於已購買此書的讀者，本公司 將無條件接受退書，退書方式如下：

請透過客服信箱 aquarius@udngroup.com、寶瓶文化粉絲團私訊，或於週一至週 五上午 10 點至下午 5 點，來電（02）2749-4988，告知要退書，本公司客服人員 即會協助處理退書事宜。

特此聲明。

寶瓶文化事業股份有限公司 2021.9.11