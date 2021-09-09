場域拼圖——《公論報》資料庫與戰後臺灣文學研究

文︱張俐璇（國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授）

圖︱張俐璇、聯合知識庫

很開心看到《公論報》完成數位建置，讓既有的臺灣報刊資料庫益發完整，特別是1945年到1965年這個歷史階段。

《公論報》創刊於1947年，是臺灣文學研究所謂的「戰後初期」（1945-1949）。1945年8月15日，日本昭和天皇玉音播放終戰詔書，第二次世界大戰結束。當時臺灣唯一也是最大報《臺灣新報》，在10月25日由臺灣省行政長官公署接收，改名為《臺灣新生報》，社長李萬居。李萬居是青年黨黨員，青年黨是當時國民黨與共產黨之外的中國第三大黨。稍後，國民黨以「臺灣並無黨營報紙」為由，要求公署撥出《臺灣新報》的一半資產，1946年2月20日在臺南發行「黨營」《中華日報》。

1947年二二八事件後，《自立晚報》與《公論報》先後創刊。前者在〈雙十佳節話自立：創刊詞〉中，期許能「作為政府與人民之間進一步合作的橋樑」；後者在〈迎光復節：代發刊詞〉中，表示命名是取「公共的公正的言論」之義。《公論報》的出現，來自於國民黨為管控《臺灣新生報》，將李萬居從社長升任為董事長，架空其領導權；時任《臺灣新生報》董事長的李萬居，因而另創《公論報》。

《公論報》1948.9.12〈私立延平補習學校 籌備竣事即將開課〉，是同時期少數對戰後臺灣人自辦學校的報導。（圖／聯合知識庫提供）

換句話說，在1949年國民黨《中央日報》到臺灣之前，至少已有一省營、一黨營、兩民營這四家報社，並且箇中關係微妙。依據白色恐怖受難者胡子丹的口述，當時由於物質條件的限制，一般家庭並不會花錢訂報紙，會透過火車站、公車站等「閱報欄」看報，而出現在閱報欄的，除了《臺灣新生報》，主要是1949年後的《中央日報》與《青年戰士報》，並不會出現《公論報》。

2017年我參與林淇瀁（向陽）老師主持國家人權博物館委託的「戒嚴時期報紙副刊研究調查計畫（第一期：1949-1959年）」，研究團隊（註一）便以1949年為分水嶺，將前後各四家報紙副刊並置觀察：

接收日治時期《臺灣新報》資產的《臺灣新生報》與《中華日報》 在二二八事件後創刊的《自立晚報》與《公論報》 分屬老蔣與小蔣系統的《中央日報》與《青年戰士報》 威權政體下民營兩大報《聯合報》與《徵信新聞》

研究當時，《公論報》尚未有數位建置的資料庫，主要查看來源是臺灣圖書館的微卷，必須在館內依靠人工逐頁判讀，視需求列印。特別是《公論報》有超過二十個副刊，目前唯一整理出版的是陳奇祿主編的《臺灣風土》四冊。林瑞明教授在第一冊導讀中指出，臺南市立圖書館保存的《公論報》紙本，可與其他地方的館藏資料互補。成大台文博士陳明成學長，循線追索的成果（詳見延伸閱讀）是當時研究團隊的重要參考。

例如陳明成整理出《公論報》日月潭副刊的歷任主編：陳玉慶、王聿均、蕭鐵、王鼎鈞、劉枋，以及何以名之為「日月潭」的理由：一是以「日月潭」代表「臺灣」，二是寓義「本土性、永恆性（日月）和公談（潭）性」。此外也指出與他報副刊之間的關係，例如當歌雷（本名史席枚，1926-1994）主編的《臺灣新生報》橋副刊在1949年4月結束，何欣（筆名江森，1922-1998）主編的《公論報》文藝週刊在9月創刊後不久，曾經刊載〈小啟〉寫道「本省讀者不必過份害怕對祖國文字運用不純熟，只要內容充實，文字沒有關係。」由此接續「橋」副刊的「橋樑」角色。

循此可以看到，與同時期的副刊相較，當時對本省籍作家友善的副刊，除了林海音主編的聯合副刊，《公論報》日月潭副刊（1947-1961）有林鍾隆（1930-2008）、廖清秀（1927-2015）、施翠峰（1925-2018）的發表；《公論報》藍星週刊（1954-1958）有吳瀛濤（1916-1971）、趙天儀（1935-2020）、葉珊（1940-2020）等本省籍作家詩作。

《公論報》1957.8.23藍星週刊163期，當時17歲的楊牧以筆名葉珊發表〈港渡〉。（圖／聯合知識庫提供）

今天《公論報》資料庫的建立，提供我們在這些基礎上，更進一步觀察的方向，至少可有「報刊史料」與「比較研究」兩個面向。

首先是報刊史料部分，可以留意資料庫中「1961.10.01~1961.12.31」以及「1965.05.01-1965.10.30」兩個階段。1960年雷震案後，1961年3月《公論報》被迫休刊，因此過往《公論報》的研究範疇，通常聚焦在李萬居主持的1947-1961年。利用資料庫檢索比對，可以看到1961.2.28的《公論報》是4948號，社長李萬居，以及「日月潭副刊」第2860期，連載中的是張深切（1904-1965）自傳性作品《里程碑》；而1961.10.1的《公論報》是5075號，社長是當時臺北市議會議長張祥傳，副刊則是不再編號的「公論副刊」，連載的是戰鬥文藝推手孫陵（本名孫鍾琦，1914-1983）的長篇小說《覺醒的人》。從《公論報》5075號這個刊號來看，10月1日並非《公論報》的復刊首日，其中缺漏還有待尋覓。

《公論報》1961.2.28日月潭副刊期；張深切《里程碑》連載第148回。（圖／聯合知識庫提供）

《公論報》1961.10.1公論副刊；孫陵《覺醒的人》連載第25回。（圖／聯合知識庫提供）

1965年五一勞動節《公論報》第6197號，則有明確的復刊祝賀。復刊的副刊是「公論副刊」，這個階段出現多篇本省籍作家作品評論，在陳火泉〈爬格子的人：介紹鍾肇政〉之後，依序有鍾肇政介紹鄭煥、黃娟、鍾鐵民、李喬、鄭清文等作家作品。同年10月，鍾肇政主編的十冊《本省籍作家作品集》由文壇社出版，「公論副刊」刊有文壇社社長穆中南〈我出版「本省籍作家作品選集」〉一文，文章寫道「二十年前，本省是受着日本語文教育。我們在二十年前的今日，才開始祖國語文的播種」，所以今天「本集是一個劃時代的總匯」。

不過，戰後擁有日本經驗的作家，並不是本省人獨有，來自滿洲國抑或是抗戰時期淪陷區的外省作家，在表述的精神上有何差異？新加入資料庫的《公論報》也提供更進一步「比較研究」的機會。例如來自東北的作家田原（本名田源，1927-1987），曾經主編《青年戰士報》，1965年在「公論副刊」連載有長篇小說《嘆息》。又如來自河北的何欣，1947年接編《臺灣新生報》「文藝週刊」，1949年接掌《公論報》「藝術」與「文藝」兩週刊，六〇年代先後參與《現代文學》和《文學》季刊的編務，不同歷史階段與不同社群位置，為文學生產帶來怎樣的承繼或演繹？

隨著《公論報》數位建置的完成，諸多研究，可以再航向更遠的地方。

註一：計畫主持人林淇瀁教授，協同主持人張俐璇助理教授，團隊成員為臺大博士生蔡旻軒、蕭智帆、臺師大博士生邱比特，以及北教大碩士生邱奕芸、臺大碩士生楊尚謙。

延伸閱讀： 1. 薛化元編，《《公論報》言論目錄暨索引》（台北：文景書局，2006）。 2. 林瑞明，〈導讀：《公論報》「臺灣風土」副刊的重新詮釋與評價〉，林佛兒總編輯、陳奇祿主編，《臺灣風土》第一冊「文獻與歷史之部」（台南：台南市政府文化局，2013），頁57-63。 3. 陳明成，〈秘境與棄兒——初步踏查《公論報》藝文副刊〉，《台灣文學研究》7期（2014年12月），頁65-125。 4. 陳明成，〈從自主選用的「日治」到定為一尊的「日據」——以《公論報》、《臺灣新生報》以及《中央日報》的刊載演變（1845-1951）為例〉，《文史台灣學報》（2016年6月），頁35-84。 5. 陳明成，〈側論早期的「李萬居／《公論報》現象」——以戰後三次的「藝文」刊評及其歷史脈絡（1945-1957）為考察對象〉，《台灣文學研究學報》（2016年10月），頁211-254。 6. 陳明成，〈「御都合主義」的社會運動家？——側議歷史際遇／記憶中的陳逢源及其抉擇〉，《台灣文學研究學報》27（2018年10月），頁171-212。 7. 楊秀菁，〈戰後初期《臺灣新生報》的發展與挑戰（1945~1972）〉，《傳播研究與實踐》6卷2期（2016年7月），頁55-85。 8. 邱家宜，《戰後初期的台灣報人：吳濁流、李萬居、雷震、曾虛白》（臺北：玉山社，2020）。 9. 臺大臺文所團隊、哿哿設計，桌遊《文壇封鎖中》（臺南：國立臺灣文學館，2019）。

桌遊《文壇封鎖中》卡牌，由左上至右下依序是牌背、《臺灣新生報》新生副刊、《中華日報》中華副刊、《自立晚報》新詩週刊，以及《公論報》日月潭副刊。（圖／張俐璇提供）

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