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臺中城市閱讀營　作家鍾文音溫暖領讀，刻畫親子間的圓缺關係

聯合新聞網 / 讀.書.人
作家鍾文音在親子閱讀營以《臺中樂多多》、《失落的一角》等書與親子分享如何透過文本漫遊城市與自我探索，進一步實踐行動。（圖／臺中市政府文化局　提供）
作家鍾文音在親子閱讀營以《臺中樂多多》、《失落的一角》等書與親子分享如何透過文本漫遊城市與自我探索，進一步實踐行動。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動在8月31日於臺中文學館常設二館辦理親子閱讀營，現場邀請到知名作家鍾文音老師帶領親子共讀。課程中鍾文音老師屢次提到「刺點」的概念，她在領讀《臺中樂多多》一書時分享：「刺點是一個畫面第一時間抓住你目光的元素。深入探討後就會慢慢發現，每個人的刺點不同的原因跟生長環境、個性、想法都有緊密的關係。」老師也藉此引導孩子慢慢帶出層層遞進的想法。創造訓練思考的邏輯線。

此外，鍾文音老師在領讀《失落的一角》時也說到：「我們都急著把生活填滿，但我們都忘記我們是從空白而來；家長們大多是書中提到的『圓』，而今天一起來到現場的孩子就是你失落的那一角。」經歷不同的時空背景和當下後每個人都會有不同的想法，但鍾文音老師提醒，與其思考失落的一角是什麼，不妨觀察那個「圓」來看看你擁有了什麼。

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

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