臺中城市閱讀營　張文銘莊惟棟雙師聯手用魔術啟發學習力

臺中市2021城市閱讀系列活動在8月27日於臺中文學館常設二館迎來第一場「國小閱讀營」，活動邀請到張文銘和莊惟棟兩位講師透過獨門的「魔術教學法」將國語及數學兩門學科以國小孩子們最能夠產生興趣的吸收方式進行。

張文銘說：「當你看到一個可以上色或寫字的空白畫面時，你的第一直覺留下的文字從的大小到位置都反應出書寫者的個性和習慣，這也正是國語有趣的地方。」

下半場的莊惟棟老師自創的數獨結構指導學員快速讀出數字的倍數關係，學員們的年齡層從小學二年級到六年級，大家在老師的指導下找到了快速將四位數字的加總和填空的能力。

文化局提到，城市閱讀系列活動將舉辦四個不同族群的閱讀營隊，期望讓不同領域的市民朋友都能用不同形式發現閱讀與生活的美好。活動詳情可上城市閱讀系列(活動網站)或粉絲專頁 查詢