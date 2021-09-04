走過威權、釋放政治犯！國家人權博物館「海內外人權救援展」移展高雄

文｜國家人權博物館展示教育組

1947年發生228事件，許多臺灣人民未經法院審判，就被殺害或失蹤。而1949年起的白色恐怖，更因抓捕匪諜及異議者，又有數萬人淪為政治犯，其中上千人遭槍決。戒嚴下的臺灣，一片噤聲，鮮少有人敢聲援被捕的政治受難者或關心他們的家屬。

一直到1960年代，臺灣政治犯救援工作才開始嶄露曙光。當時全球冷戰正熾，以美國為首的西方陣營，在亞太地區以反共名義扶植獨裁政權。在這樣的時代背景下，許多國際人士來到臺灣，卻親眼見證當局在「自由中國」的神話招牌下厲行威權體制，打壓箝制民主自由，這使得一個又一個國際人權工作者抱持著對人權的信仰，前仆後繼加入救援臺灣政治犯的行列，並與海外臺灣人組織及人權團體合力搭橋，將零星的救援行動組建為跨國聯絡網，為絕境中的政治犯爭取一線生機。

從傳遞政治犯消息的信差、協助異議人士喬裝流亡的牧師、為獄中丈夫奔走全美國的政治犯之妻，到忠實披露臺灣政治實情的媒體，這些來自各界的行動者，冒著遭撤銷簽證、驅逐出境、被捕入獄，甚或淪為無法返鄉的「黑名單」等沈重代價，在暗黑時代接棒守護臺灣的民主火苗不致熄滅，更戳破官方宣稱「中華民國沒有政治犯」的謊言，讓臺灣的人權問題在國際社會引發關注。

人權館於2020年12月10日至2021年5月2日推出「釋放臺灣政治犯──海內外人權救援展」，展覽中分別以「絕地生機」、「八方來援」、「援力大爆發」、「在地援力茁壯」、「援力跨國隊」等五大單元，依據年代順序敘述1960年代至解嚴期間的政治救援案件，也介紹國內外的救援者及團體。

絕地生機

本單元介紹1960年代剛起步的政治犯救援工作，多半是依賴人權工作者的個別關係與稀少資源，設法引起國外關注，在絕地中鑿出一線生機。例如當時建立島內外政治犯資訊與人權救援管道的關鍵人物郭雨新，以及由臺灣留日學生組成的「台灣青年社」（後改組為台灣青年獨立聯盟）與該組織發行之《台灣青年》刊物。此外也介紹由台灣青年獨立聯盟參與救援之歷史案件，如蘇東啟案、彭明敏案、陳中統案等，以及《台灣青年》雜誌刊登政治犯名單之事件始末。

八方來援

本單元分別以「言論自由的箝制與突破」、「異議人士的迫害與逃亡」、「層出不窮的匪諜案」等章節，闡述70年代國際人權團體如何使用更多資源和力量投入臺灣政治犯救援工作，加上島內突破重圍傳遞訊息送出政治犯名單，使海內外救援網絡逐漸成形。而宗教組織如臺灣基督長老教會、天主教會及人權團體等也幫助臺灣政治犯逃亡，並蒐集資訊於海外出版，讓國內局勢逐漸被世界所知。

援力大爆發

1970年代末期，爭取民主自由、反對國民黨一黨專政的「黨外」言論已無法遏止。1979年8月，美麗島雜誌社成立，發行刊物與群眾運動並行，發展出一個沒有黨名的政黨：「美麗島政團」。具有反對黨氣勢的美麗島政團引來國民黨的強力壓制，接踵而來的美麗島事件與林宅血案更震驚各界，此時海內外人權救援工作也達到最高潮。

在地援力茁壯

後美麗島時期，黨外支持力量大增，此時臺灣內部的人權救援意識與力量也逐漸茁壯，不但關注島內政治犯，也聲援海外相關人權案件。海外黑名單紛紛返臺，在地援力茁壯。

釋放臺灣政治犯 海內外人權救援展（1960-1992）。（圖／國家人權博物館提供）

援力跨國隊

展覽的最後一個單元－援力跨國隊，介紹重要的海外人士救援經歷與事蹟，包括梅心怡、艾琳達、司馬晉、三宅清子、台灣政治犯救援會等，除了讓觀眾瞭解這些對臺灣有重要貢獻的救援者，也希望藉由此次展覽向他們致敬及表達感謝。

本次展覽除了介紹臺灣過去人權救援歷史，也希望能促使觀眾思考：走過威權時代的臺灣，如何在目前自由民主的基礎上，也為其他尚在追求民主的國家做出貢獻；期待每位觀眾都能試著以行動來成為援力跨國隊的一份子。

除了靜態展覽，人權館也搭配舉辦兩場講座，邀請李界木、何康美、姚嘉文、練克煒、田孟淑、田秋堇、陳中統、謝秀美、呂昱等前輩及陳世宏、林瓊華老師，與大家一同回顧過去重要的救援案件；7至11月更將移展至高雄市立歷史博物館，歡迎南部的朋友前往參觀。瞭解更多高雄市立歷史博物館展覽資訊

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈釋放臺灣政治犯 海內外人權救援展（1960-1992）〉。