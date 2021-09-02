說書人揭耶路撒冷面紗　預習朝聖之旅

文／邱智慧

隨著阿富汗被塔利班重掌控制權，中東問題再次浮上檯面，備受世界關注。談到中東，又以作為三大宗教基督教、猶太教與伊斯蘭教的起源地「耶路撒冷」，最令人津津樂道。耶路撒冷被許多基督徒視為一生必須踏上的朝聖之地，曾親臨當地超過10次的20年資深國際領隊、文化說書人林瑞昌說，只要是基督徒或歷史迷都該好好認識這座迷人的城市，因為它就是一部濃縮的世界史。

耶路撒冷西牆，又被稱為哭牆。（圖 / 林瑞昌提供）

踏入耶路撒冷 彷彿讀一本活聖經

「以前讀聖經時未親臨現場，不清楚聖經中的具體描述，後來親自走進耶路撒冷，就如同閱讀著一本活的聖經。」從小在教會長大的林瑞昌，第一次到耶路撒冷後，每1~2年都會再回去，累積造訪超過10次，每次都還是會擁有不同的感動。

其實，耶路撒冷並不大，他曾經試著繞著舊城區走一圈，發現大約只有4公里左右，相當於台北中正紀念堂2圈的距離。舊城區又可分成四個區域，包括穆斯林區、亞美尼亞區、基督徒區、猶太區，不同的宗教佔據在耶路撒冷的不同角落，共生共存。

書名：《耶路撒冷三千年》作者：賽門．蒙提費歐里（Simon Sebag Montefiore）出版社： 究竟出版／圓神出版出版時間：2013年3月28日

閱讀經典書籍 預習朝聖之旅

「世界是一本書，不旅行的人只翻開了第一頁」林瑞昌說，他非常推薦對世界歷史有興趣、有宗教信仰的人親臨耶路撒冷感受神聖與神秘的感動。但現在全球還在新冠肺炎的威脅下，無法自由的旅行，他認為，不妨先從閱讀開始預習未來的朝聖之旅，《耶路撒冷3000年》這本經典書籍，就是很適合教徒、旅人拜讀，這本書可比喻為一副打開世界史的鑰匙。

但耶路撒冷3000年這本書的厚度如字典般，對一般人來說恐怕吃不消，林瑞昌特別結合國際領隊的旅行經驗、中文系的背景，透過說書、導讀的方式，以【不出門的書與旅行】線上課程呈現給有興趣的讀者。他透露，這本書內涵豐富，可以見證耶穌的生平、解釋現今以巴戰爭持續的原因，甚至揭露銀行信託的起源是十字軍東征的產物，讓人大開眼界。

想報名《耶路撒冷3000年》線上課程，請點按連結：https://bit.ly/2YaRAh8，或電洽02-7721-6909按2。