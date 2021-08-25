疫情穩定台北國際書展重啟巡迴三縣市 明年改六月舉辦

國內疫情穩定，連續兩年停辦的台北國際書展，本周五起以實體書展「2021台北國際書展—精選主題館巡迴展」，於台中、台南及宜蘭三個縣市巡展兩個月。台北書展基金會董事長林訓民表示，這是台北國際書展首度移師北部以外縣市，也是為未來書展移展中南部「試水溫」，進場人數遵守疫情指揮中心規定。

此次巡迴書展結合2021台北國際書展三大主題館菁華，策劃書展大賞館、義大利波隆那插畫展、精選繪本展等五大主題，首站台中場27日起於在文化部文化資產園區開幕。

林訓民也透露，過去總在2月舉辦的台北國際書展，明年確定改於6月2日至7日舉辦，這也是台北國際書展卅年來首次在6月舉辦。台北國際書展明年邁入卅歲，書展基金會希望「卅而立」、進行大破大立的改革，更符合疫情時代的需求。

林訓民表示，疫情時代的書展必須虛實整合、空間大方可融合多元展場，因此基金會在原有的世貿展館之外，還準備將書展展場擴張到花博、華山、松菸文創園區。還有人建議冬天、夏天各辦一次書展，或像美國一樣每年換不同城市，此次的巡展便是「試水溫」。

根據台灣經濟研究院最近發表的「COVID-19 對主要國家出版市場的影響」，去年台灣出版產業銷售額下滑4.4%，跌幅大致與歐洲及中國大陸出版市場相近。就各國出版市場現況來看，消費者對於閱讀的需求仍存在，但閱讀的形式及類型產生改變。擁有較佳的線上銷售基礎設施之國家，受到疫情影響較小。

林訓民認為，台灣出版線上銷售有待加強，對實體書展仍有需求。而在疫情威脅下，倉儲和物流費用都會大幅提升，林訓民認為，政府除持續規劃紓困 4.0 方案，還可以用「共享」的觀念，協助出版社共同建立倉儲空間，或是打造協助小型書商處理訂單的出版線上平台。