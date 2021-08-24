減少外出零接觸，閱讀減壓蓄備能量！

近期因為疫情關係，大家除了宅在家的時間變多外，生活習慣也受到影響，雖然國內疫情目前已漸趨穩定，但在疫情尚未完全控制之前，減少外出更能保護自己和他人。聯合線上旗下的電子書服務「udn 讀書吧」，本月趁勢推出多部五星好評原創小說，不但結帳享單本88折、兩本以上82折優惠，滿百元還贈50元購書金，讓您周末在家也能心靈充電、蓄積能量！

提供數萬本電子書的「udn 讀書吧」集結眾多原創優質故事，如記者出身的創,作家「劉峻谷」，將他在法院中那些不為人知的故事，透過小說的手法寫成《判決人生》，引領讀者進入曾為真實司法案件的故事情境中，12則可能發生在你、我周遭任何一個小老百姓身上的故事，將這份感動及省思傳達下去，另外還有鬼月絕對不能錯過的靈異小說《凶宅清潔公司》，什麼都不怕的落難黑道千金攜手陰陽眼但膽子小的忠犬型助手，他們專掃凶宅，越凶他們越愛。除此之外，不論是愛情、武俠、推理、懸疑、歷史等，絕對滿足你的閱讀喜好，想要的類型通通有。

（左起）《判決人生》和《凶宅清潔公司》書封。（圖／udn讀書吧提供）

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