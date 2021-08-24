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減少外出零接觸，閱讀減壓蓄備能量！

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／udn「讀書吧」提供）
（圖／udn「讀書吧」提供）

近期因為疫情關係，大家除了宅在家的時間變多外，生活習慣也受到影響，雖然國內疫情目前已漸趨穩定，但在疫情尚未完全控制之前，減少外出更能保護自己和他人。聯合線上旗下的電子書服務「udn 讀書吧」，本月趁勢推出多部五星好評原創小說，不但結帳享單本88折、兩本以上82折優惠，滿百元還贈50元購書金，讓您周末在家也能心靈充電、蓄積能量！

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（左起）《判決人生》和《凶宅清潔公司》書封。（圖／udn讀書吧提供）
（左起）《判決人生》《凶宅清潔公司》書封。（圖／udn讀書吧提供）

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疫情 讀書吧 電子書 閱讀

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