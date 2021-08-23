阿貓阿狗文學展 見證毛小孩的進化史

文學見證了人類由主宰淪為鏟屎官、開罐器的篇章？臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，翻開臺灣文學作品「阿貓阿狗的文學史」進化歷程，2021年8月20日至2022年2月25日在新莊聯合辦公大樓一樓大廳（新北市新莊區中平路439號）展出。

根據統計資料，2021年臺灣犬貓數估計將有295萬隻，正式交叉超越15歲以下孩童的283萬人。不只毛小孩和真小孩的數量反轉，貓貓狗狗的角色也不斷竄升，從古早看門狩獵的「工具動物」，大幅提升到當今的「寵物」、甚至形影不離的親密「家人」。

特展展出貓狗相關的人類文學創作，並映照出貓狗地位的變遷，清末古典詩人林占梅在詩中即出現「貓奴」的稱呼，詩中所稱的貓奴其實是貓，但對貓的態度就像家人；當代作家駱以軍、朱天衣、方清純等人作品，揭露的則是擔任鏟屎官、狗奴才的真性情。而大量的動物書寫，也透露出值得關懷的流浪動物意義，全區分為「貓派、狗派，都幾？」、「從工具動物到夥伴毛孩」、「貓狗新聞台直播」、「擦去浪浪的眼淚」四大展覽題單元，結合手稿、貓狗藏書票及作家貓狗合影，呈現臺灣貓狗命運的前世今生。

臺文館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」展場照。（圖／國立臺灣文學館 提供）

本展主題不僅物種跨很大，展品年代也跨很大！自南科考古館商借的「臺灣第一狗」可追溯至距今4800多年前大坌坑文化時期，是目前發現最早與人共處的狗。近數十年來為臺灣社會所關注的流浪貓狗議題及紀錄片，也在臺文館精心策劃下，由北部貓狗絕育及防虐動保協會應援，呈現行動者及文學家對流浪貓狗的關注。

透過精練的文字，漸漸說出人類不只利用貓狗療癒自我、其實更需要向動物學習的生態思想。看看文學裡的阿貓阿狗！參觀者有機會得到限量貓狗杯墊。

臺文館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」展場照。（圖／國立臺灣文學館 提供）