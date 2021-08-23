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高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

孝道月讀書月，udn讀書吧與您一同閱讀人間百味

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／udn讀書吧提供）
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時序進入農曆七月，一年一度的中元普渡到來了！中元普渡除了祭祀遊魂，同時蘊藏慎終追遠的祭祖情懷，佛教團體更稱農曆七月為孝道月。儘管因疫情而生的焦慮和恐慌仍在世界蔓延，但誠摯祭祀先祖、盛情款待孤魂的心意，一點都沒有變。過往的先祖與遊魂已然看盡人生景色，留下他們庇蔭與智慧，而我們透過閱讀同樣得以一嚐人間百味一探眾生寫實。

聯合線上旗下電子書服務「udn 讀書吧」推薦想要探訪寫實人間一嚐人生百味的讀者們三本好書。第一本好書《火來了，快跑》，熱愛接大體、守冰庫的大師兄，來到了攝氏一千度高溫的火葬場。大師兄說：「如果還能再看這人世最後一眼，你希望見到誰呢？」；另一本《手槍女王 HAND JOB QUEEN》這是一本笑淚交織手槍女王的自白書，八大行業第一手現場直擊，筆觸幽默犀利，發人深省；第三本《俗女養成記》，改拍獲得電視金鐘獎肯定，內容描述一位台南傳統中藥店家庭養成的六年級女人，回首那些發生在自身的，關於愛、婚姻、尊卑倫常等等教養，以及人情世故的纏綿、顧盼，曾經孵育自己的暖房，如何化作無形的結界，在長成後的每個當下牽牽絆絆。

（左起）《火來了，快跑》、《手槍女王 HAND JOB QUEEN》、《俗女養成記》（圖／udn讀書吧提供）
（左起）《火來了，快跑》《手槍女王 HAND JOB QUEEN》《俗女養成記》（圖／udn讀書吧提供）

閱讀讓我們從不同角度觀察世界、叩問心靈。透過閱讀，以超然心態看懂這寫實人間。透過閱讀，以赤誠童心探尋這廣大世界。「udn讀書吧」在這平安月孝道月與您一同閱讀人間百味。全館電子書4折起，結帳再打88折，滿百再贈50元購書金。

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