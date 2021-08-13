2021綠島人權藝術季「假如綠島是一面鏡子」盛夏登場！

隨著疫情趨緩，國家人權博物館兩園區皆已開放預約參觀，原訂今(2021)年5月17日於白色恐怖綠島紀念園區開幕並展出的2021綠島人權藝術季「假如綠島是一面鏡子」，終於揭開序幕！策展人及駐島藝術家將照原定計畫登島，8月起各項線上、線下活動持續推出。

參展作品8/14線上首映！駐島藝術家回歸「藝術現場」，各項活動歡迎大小朋友一同參與

行為藝術家林安琪原訂於綠洲山莊的演出《水池中的土地》，將於8月14日搬至綠島人權藝術季粉絲專頁線上首映，作品以泰雅族卡拉社的故事作為線索，前往目前部分餘族居住的石門水庫區裡「仙島」進行拍攝與表演，藉此回應兩座雖然背景不同，卻有著相同的創傷與離散史的小島。

駐島藝術家周心瑀「綠島聲音計畫」至今已記錄30條聲音日記，一天一條紀錄全島在地聲線，採集當代自然聲景、試圖模擬轉譯歷史的聲音，8月21日、29日「綠島聲音計畫」工作坊將由周心瑀帶領參與藝術季的親子家庭，一同從環境聲音的聆聽開發身體感知，以聲音和肢體與這片土地、微風、海洋進行互動。延後駐島的「藝術現場」藝術家林彥翔則將接棒於8月登島進行影像計畫。

駐島藝術家周心瑀聲音採集計畫，一天一條紀錄在地聲線(圖片提供:周心瑀)

8月28日「策展人導覽」將濃縮所有展覽精華，由策展人高俊宏帶領大小朋友們來一場綠島人權藝術季小旅行，發現更多元的綠島與歷史印證下的生活痕跡。因應疫情變化，白色恐怖綠島紀念園區室內展區參觀皆需先行預約，並維持實聯制、量測體溫、維持社交距離、全程配戴口罩及人流管控等入園規範，詳情敬請持續關注國家人權博物館官網與綠島人權藝術季粉絲專頁 。

用聽的藝術季！線上討論會持續至10月，更加碼合作法客電台推podcast專題

因疫情延後開展的兩個月期間，為了把精彩的作品分享給更多觀眾，2021綠島人權藝術季自6月起以每月舉辦一場線上討論會，邀請創作者等與談分享如何從登島場勘、與受難者前輩共識會議、發展出全新創作內容，到布展完成的心境轉變，並與Giloo紀實影音平台合作推出為期30天的人權主題限時限定片單。

2021綠島人權藝術季線上討論會時間表

現開展後，線上活動依舊不停歇，8月起綠島人權藝術季粉絲專頁將持續舉辦主題線上討論會，8至10月主題分別為「田野、文本與社群參與」、「離散、落地與再生根」、「裝置、工作坊與學院參與」，精彩梳理藝術季多元內容。

法客電台Ｘ綠島人權藝術季 podcast「從綠島看見移動人權」

本次綠島人權藝術季更加碼與法客電台合作推出podcast「從綠島看見移動人權」專題！目前已播出的第一集，由法客電台台長楊貴智與導演蔡崇隆、洪鈞元暢聊：如何思考人權及威權統治議題？後續將邀請深度旅行品牌「島內散步」董事長邱翊、及本屆參展藝術家吳克威與蔡郁柔參與與談。兩位藝術家用將近半年時間踏查綠島土地，完成關於綠島歷史、在地傳說、軼事的故事，期待能在線上與觀眾分享他們如何遙望綠島勝地與當代人權的關係。播出時間敬請鎖定綠島人權藝術季粉絲專頁 。