呂岱衛／歌唱幸福──永遠的《真善美》

(文／呂岱衛，輯／一刻鯨選)

許多朋友們大概都會以為《真善美》是一部音樂電影，殊不知它其實是在1959年在百老匯上演的一部音樂劇，而在幾年之後，才被改編成了電影版本，流傳到了全世界，成爲了在音樂劇史上最成功，同時也是流傳最廣的一部音樂劇改編電影。

《真善美》算是百老匯第一個黃金時代非常重要的代表作。它是由「理查．羅傑斯」（Richard Rodgers）以及「奧斯卡．漢默斯坦」（Oscar Hammerstein）所共同合作的作品。而《真善美》這部音樂劇，在1960年也獲得了「東尼獎」最佳音樂劇獎，同時也包辦了最佳編劇、最佳男女演員以及最佳女配角、還有最佳導演等六項大獎，可以說是當年最風光的一部音樂劇。這部音樂劇當時的取材，就是一部改編自同名小說的真實故事。

故事當中的主角，也就是崔普家庭中的主人翁「喬治．崔普」（Georg Trapp），其實是真有其人的。在當時，他是奧匈帝國的海軍上校，非常具有影響力，地位相當於二戰時候的美國艾森豪將軍。他聯姻了奧匈帝國的另外一位貴族，婚事可說是當時奧匈帝國最為盛大的世紀婚禮。

只不過，在婚後不久便發生了一次世界大戰，在大戰結束之後，奧匈帝國分崩離析，由一個原本幅員廣闊的國家，成為了一個沒有海岸線的內陸國家，也因此海軍上校崔普等於是失去了他的工作。

禍不單行，崔普不只失去了工作，同時也失去了他的愛妻，當時的他只好僱用家庭教師來管照他們的孩子。其中一位家庭教師教年紀比較大的孩子，另外一位則負責年紀比較小的孩子，甚至還有一位候補的家庭教師是負責家務的。只不過，孩子們對於崔普上校這種軍事化的教育方式難以接受，一直到1926年，瑪麗亞（Maria）出現了，才改變了這些孩子們的命運。

在真實故事當中的崔普上校年紀很大，幾乎可以成爲瑪麗亞的父親了。當年瑪麗亞也承認，她之所以嫁給上校，其實是因為她非常深愛那些孩子。夫婦雙方的感情其實是在夫妻生活中不斷加深的，而兩個人後來也有了屬於他們自己的三個孩子。

崔普一家人都非常非常的鍾愛音樂，常常幸福的沉浸在音樂與歌聲當中。而除了唱歌之外，瑪麗亞的吉他以及崔普上校的曼陀鈴、小提琴都演奏得非常好。直到1936年，瑪麗亞說服了上校，將家裡的孩子們一同組成家庭合唱團，以崔普上校的名聲來命名。而這個合唱團在很短的時間，就成為了當時奧國最知名的一個家庭合唱團。

崔普上校一家人的幸福生活，並沒有維持太久，因為在經濟大蕭條之後，崔普上校所繼承的遺產大部分都貶值了。當時的他，因為生活艱難，幾乎得要賣掉自己豪宅裡絕大部分的房屋以作為謀生。甚至到後來，他的這些孩子們還得四處去打零工來賺取自己的學費。而這樣子的際遇，對於崔普上校來說，可說是非常難堪。

但瑪麗亞卻說服了上校，讓他們的合唱團去接一些所謂的商業演出。一開始上校原本是拉不下這個臉，但後來因為他們這個合唱團的實力以及名聲實在是太好了，也真的因為這些演出改善了上校一家人的生活。而到了二次世界大戰爆發了，上校一家人因為拒絕為納粹效力，便離開了奧國，流亡到了瑞士。

那麼這個故事為什麼會流傳出來呢？其實是因為後來崔普家庭合唱團輾轉來到了美國進行演出，他們的故事以及歌唱實力，在美國掀起了一陣風潮。他們不斷的巡迴演出整整八年之久，成為美國最著名的家庭合唱團。直到1947年崔普上校去世之後，瑪麗亞決定把這一段故事寫成了傳記。到了五○年代中期，百老匯明星「瑪莉．瑪汀」（Mary Martin），興起將自傳改編的念頭，並請到了天王級的創作人主導創作。

1959年百老匯演出，首輪就連演了1,443場，可說是整個五○年代最為長銷的一部音樂劇。而當時觀看《真善美》這部音樂劇的最高票價是五塊錢美金，在還沒上演前，預售票就已經賣出了200萬美元，非常的不可思議。這也連帶讓當時的電影公司決定將這部音樂劇改編成電影。