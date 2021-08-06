臺文館最新特展「洶湧的溫柔」　展出大河小說手稿及國人集體記憶

大河小說是臺灣人重要的集體記憶。臺灣文學館最新展覽「洶湧的溫柔—臺灣大河小說捐贈展」，展出葉石濤、鍾肇政、李喬……等重要大河小說作家的珍貴作品及手稿，並且訴說成一段段人民情感結構的故事！

臺文館館長蘇碩斌說，臺灣最早提出「大河小說」概念並寫出作品的是葉石濤，而後鍾肇政《濁流三部曲》及《臺灣人三部曲》的巨作奠定基礎，再有李喬《寒夜三部曲》、東方白《浪淘沙》承繼，一條書寫長河明確成形，乃至21世紀邱家洪《臺灣大風雲》等等，「大河小說」在臺灣文學確是醒目類型，尤其是透過人群與土地的長期互動情懷，具有溫柔但堅毅去抵抗外來力量入侵的勇氣。

「大河小說」字數動輒數十萬至上百萬，是史詩般的類型，卷帙浩繁、跨時悠長，最常見的是「三部曲」形式。大河小說語源來自法文Roman-Fleuve，意指奔向海洋的河流、引喻為滔滔不絕的故事，羅曼羅蘭《約翰•克里斯朵夫》可為代表，爾後廣泛用在「連續性長篇」或「系列」的小說。即將上映的公視旗艦戲劇《斯卡羅》，由2016年臺灣文學獎金典獎得主陳耀昌《傀儡花》原著改編，亦屬於大河小說一族。

展出大河小說珍貴手稿。（圖／國立臺灣文學館 提供）

「洶湧的溫柔—臺灣大河小說捐贈展」以四大展區介紹臺灣大河小說歷程，從1940至1980年「萌芽：探勘大河源頭」，無法大聲言稱「臺灣」的臺灣人，怎麼訴說自己的故事；1980至2000年「承繼：流淌在土地的淚痕」伴隨著社會肅殺氛圍的鬆綁，解嚴、本土化運動的興起，作家們開始透過文字拆解專制威權的象徵秩序，填補過往主流歷史敘事中的縫隙；「新聲：一條蜿蜒奔騰的緞帶」展出21世紀所出版的大河小說；「千山之外，河水依舊潺潺」則提供由大河小說所改編的影視作品，以及趣味問答遊戲。

本次展出珍貴文物，還包括《台灣七色記》、《浪淘沙》、《臺灣大風雲》等大河小說的珍貴手稿原件，東方白採訪蔡阿信的訪談錄音帶、李喬創作筆記、剪報等各類文物，並播放小說改編之電影、電視劇作，透過影視作品再次閱讀臺灣歷史長河中的文學風景。