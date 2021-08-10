呂岱衛／這是搖滾演唱會？法語音樂劇經典：《鐘樓怪人》

(文／呂岱衛，輯／一刻鯨選)

法語音樂劇的發展到了2000年後有很大的突破，當時陸陸續續推出了幾部經典的音樂劇，像是《鐘樓怪人》（The Hunchback of Notre Dame）、《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）等等，不僅席捲了法國、歐洲，甚至在後來也發展出了許多不同的製作，並且在全世界各地進行巡迴演出。

說到《鐘樓怪人》的故事發生地，也就是巴黎的聖母院。當年雨果（Victor Hugo）曾經以「巨石組成的交響樂」這樣的形容，去形容奠基於1163年的巴黎聖母院。再加上雨果又以聖母院寫了這麼一部著名的小說，也因此當這部小說被改編成音樂劇的時候，幾乎可以算是法國劇場界的驕傲。但遺憾的是，聖母院在前幾年因為大火的關係，幾乎可以說是呈現了半毀的狀態，可是它留給法國人的印象還是非常深刻的。

《鐘樓怪人》的年代，其實是一個充滿各種衝突改革的年代，不論是在原著還是劇中，人物角色的個性非常的鮮活，充滿著許多層出不窮的事件；例如在廣場上所舉行的醜人大賽，還有吉普賽遊民在聖母堂前的抗爭等等，反映了許多社會議題。

而《鐘樓怪人》這部音樂劇與一般百老匯音樂劇最大的不同，在於說它的演出者是「只歌不舞」或者是「只舞不歌」。當歌舞演員同場的時候，歌者也只是專心的歌唱，而由舞者任意在舞臺四周做出各式各樣符合情境的舞蹈動作；有的時候是呼應歌者的內心掙扎，有的時候則是去營造整部音樂劇的氣氛。而歌者之間的互動其實也比較少，嚴格來說，有點像是一種極簡主義的音樂劇。與其說這樣的音樂劇是一種戲劇，不如說它比較像是帶有動作以及劇情的搖滾音樂演唱會。

「音樂」是《鐘樓怪人》最動人的元素，可是巨大簡約的「舞臺設計」，其實也為這個製作增色不少。這一個寬20公尺、高9公尺的舞臺，是以聖母院的外牆來做為主體，那再加上各式各樣能夠靈活移動的石柱。石柱有的時候只有空間區隔的效果，但有的時候也會跟場上的角色有所互動。譬如說像是主教孚羅洛對愛絲梅拉達有非分之想的時候，當他游移在理智以及感情之間的掙扎時，這個石柱也會相應來移動，代表著宗教無形的壓力，正如影隨形的監視著他。

而更特別的是，在石柱頂上還有哥德式建築特有的怪獸裝飾，而這也正是聖母院當中非常知名的形象。當加西莫多攀爬在石柱上，唱著對愛絲梅拉達的思念時，這樣子的怪獸對應著加西莫多的醜怪，可以說是令所有人印象深刻。

而更特別的是，當他不想要再為聖母院來敲大鐘的時候，那從天而降的三座大鐘，以及特技演員在大鐘內的擺盪，可以說是在整部劇當中最令人感到震撼的效果了。

整體而言，《鐘樓怪人》這部音樂劇可以說是跨越了古典以及流行的曲風，那以搖滾音樂的唱腔、街舞般的舞蹈，還有體操演員的特技表演來去呈現這部音樂劇，整體來說是非常豐富的，所以這部絕對值得第一次接觸法語音樂劇的朋友們進場體驗。