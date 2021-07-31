2021台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件開始
邁入第七年的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，將於本年度徵選非文學類（Non-Fiction）法語譯為中文之作品，徵件期間為8月1日至8月31日。本獎項設置首獎一名：由榮獲首獎譯者獨得獎金新台幣五萬元，以及由「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計打造的獎座一座。
由法國巴黎銀行台北分行獨家贊助的【台灣法語譯者協會翻譯獎】 ，自2018年正式更名為【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）以來，已分別舉辦文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別的徵選。2021年則邁入本獎開辦以來第三次非文學類翻譯獎。
由台灣法語譯者協會主辦之【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】，2015年開辦便獲得法國巴黎銀行的鼎力贊助，更有法國在台協會及台灣出版界的支持。自2018年起，由原先的一年一度的文學類，以及三年一度的人文社科類評選，調整為一年一度、「文學類（Fiction）」及「非文學類（Non-Fiction）」兩種評選類別輪流舉行，擴大參賽作品的範圍，以期評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍及表彰我國翻譯家之傑出表現。
成立於2013年的台灣法語譯者協會，秉著對高品質翻譯的重視以及對於傑出譯者的鼓勵的宗旨，於2015年創立【台灣法語譯者協會翻譯獎】，評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍，致力於深化法語及華語世界之文化與思想交流。【台灣法語譯者協會翻譯獎】除受到國內優秀法語翻譯工作者、學界、以及法國在台協會的支持，同時也在台灣各大媒體中備受矚目。此外，更有台灣書評網站《OPEN BOOK閱讀誌》、法國出版專業領域權威媒體《圖書週報》（Livres Hebdo），以及《法國文學譯者協會》（ATLF）等專業媒體，刊登專文介紹。
本年度【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】之評選作業將於2021年8月1日，徵件起始日同步正式啟動。詳細參賽辦法請參閱台灣法語譯者協會官網公告：WWW.ATTF.TW
台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎
台灣法語譯者協會為評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯書籍，以表彰我國翻譯家之傑出表現，深化法語及華語世界之文化與思想交流，特設置【台灣法語譯者協會翻譯獎】。自2015開辦以來，此獎不僅獲得了法國在台協會的支持、台灣與法國出版與翻譯專業人士的好評，更受到廣大讀者的支持與關注。
經過前三屆的穩健發展，此獎成果豐碩，獨家贊助機構法國巴黎銀行決定續約，除了提供未來四年的贊助，更冠名鼎力支持，因此自2018年度開始，本翻譯獎正式更名為：
中文 : 台灣法語譯者協會－法國巴黎銀行翻譯獎
法文: Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS
評選類別亦調整為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction）兩種類別輪流舉行，藉以擴大徵選對象。報名資格則修訂為報名期間前二年間出版譯作。每屆亦設置首獎一名：由譯者獨得獎金新台幣五萬元及「水顏木房」藝術總監魏榮明先生精心設計的獎座一座。
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