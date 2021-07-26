全面更新！以「人權之眼」檢視白色恐怖 「白色恐怖歷史現場」開展

「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」為人權館近年首次更新的白色恐怖歷史展，即日起將於白色恐怖景美紀念園區兵舍一、二、三號開放預約參觀，以最新史料及近年研究成果完整呈現臺灣威權體制脈絡，除左翼案件、臺獨案件外，亦放入軍隊、原住民族、金馬地區等過去較鮮為人知的案件，並更進一步展現不同世代在面對威權的抵抗行動，輔以大量的判決書、口述歷史等，期能邀請觀眾透過「人權之眼」重新審視白色恐怖記憶，一同走入昔日人權遭受侵害的歷史現場。

在鐵板、鐵網看見各種日常生活的限制，鏡面的反射質感呼應了全面性的壓迫體制（圖／國家人權博物館提供）

本次展覽規劃三組展間主題：「關於威權體制」、「政治犯與景美園區」、「轉型正義在臺灣」。位於兵舍一號的｢關於威權體制」，著重介紹威權統治時期的各種法條及其對人民的影響，看見不同族群在高壓統治下，存在著多元的思想與行動；位於兵舍二號的「政治犯與景美園區」則呈現近年不義遺址的調查，認識政治受難者在偵訊/拘禁、審判、執行等不同處置流程中所面臨的困境，進一步理解人權侵害結構的高度體制化。位於兵舍三號的「轉型正義在臺灣」則探討轉型正義的演變及任務目標，並搭配「獄外之囚」、「遲來的遺書」兩檔展中展，凸顯政治受難者不畏威權的意志，以及家屬同樣面臨人權侵害的處境。

人權館館長陳俊宏線上開箱導覽（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館館長陳俊宏在7月23日線上開展導覽中表示，本次展覽是國家人權博物館自2018年成立後，歷時兩年籌備，首次針對白色恐怖景美紀念園區主題展的全面更新，展覽以兩大目標切入：「從人權視角來重新看待認識歷史」、以及「更緊密連結歷史遺址的場域」，是由人權博物館學的角度出發所作的一次嘗試。他指出本次主題展更新所呈現的三個重點：第一、提供更為完整的白色恐怖敘事，並呈現不同政治案件下受難者充滿差異與多元的面貌，以及過去較少被提及國家暴力的空間場域，第二、期待藉由不同展示手法喚起觀眾與困難歷史之間的情感互動，第三、人權館所主張的不只是了解過去，而是作為博物館行動主義者，去思考理解過去之後，我們該如何面對當前的人權議題。最終期許，觀眾不再只是在故鄉裡的異鄉人，更能夠共同來反省、對話：「當我們面對人權侵害議題或歷史不正義，還有什麼樣的選擇？」

銹鐵字的材質，詮釋白色恐怖下人權侵害的不義行為（圖／國家人權博物館提供）

兵舍空間除展示不同人權侵害的政治案件外，觀眾的觀展情緒也將隨著鏽鐵板/鐵網、水泥板、霧面/清透玻璃等異材質，從不透到透明的漸變過程中，感受昔日窒息的社會氛圍漸邁向民主化的歷程。國家人權博物館展示教育組專案助理何友倫則在線上開幕導覽中，指出本次展覽的幾項特色：通過透過多媒體互動設計，兵舍一號的「左翼案件地圖」採用光感應裝置，呈現一九五〇年代遍布全臺的左翼案件，引導觀眾走入歷史，同時，展區內也引入過去較少觸及的軍隊、原住民族、金馬地區等案件資料，將其一一呈現出來；兵舍二號則將展出陳孟和前輩於綠島新生訓導處監禁期間，親手製作的小提琴，將家人的思念寄託其中，象徵了過去每位政治受難者及其家人對彼此的掛念與不捨；於展覽尾聲的兵舍三號，則以展場空間的窗景搭配現地建物窗戶灑落的自然光中，邀請觀眾駐足，透過開放式問題，共同思辨倘若你我面臨相同處境，有沒有更好的選擇？重新思考人權、民主、自由與平等的核心意義。

不同方向的任務展示，表述轉型正義仍需要更多元的討論及努力（圖／國家人權博物館提供）

「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」為國家人權博物館近年首次大規模並系統性地整理政治檔案，展覽將即日起正式開放預約參觀，於國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區兵舍1號、2號、3號展出。

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