「昨日招待所—人權素養教具箱空間篇」今日開箱！ 即日起開放線上申請免費借用

國家人權博物館今（15）日舉辦人權素養教具箱空間篇「昨日招待所」開箱暨成果線上發表會，線上公佈六款應用於高中、國中及國小階段之主題學習行動教具箱，藉由教具箱輔助引導人權議題融入教學現場，落實108年課綱核心素養。

國家人權博物館自108年起推動校園人權議題融入課程計畫，結合跨領域及跨學科，提供豐富且多元之館外延伸人權教育學習資源，促進人權議題與轉型正義於教育現場之對話。今首次推出之「昨日招待所」人權素養教具箱，則是以國家人權博物館107年及108年邀請藝術家、創作者及公共教育工作者共學成果為基礎，邀請9位提案創作者、12位種子教師展開長達半年共學過程，針對各級學校不同領域及學科需求，轉換白色恐怖時期不義遺址史蹟點空間歷史及歷史記憶，開發出6款教具箱，並邀請24位來自全台北中南東不同縣市各級學校的老師，一同經歷15場次前期試教階段，修正成為適合教學現場的人權素養學習資源。

人權館館長陳俊宏線上致詞（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館館長陳俊宏表示，創傷歷史如何教學是教育心理學中一個重要課題，學術界稱之為困難知識（difficult knowledge），學生所接收的不僅是知識或資訊，也是一個無法化約的情感。由於困難知識的轉化難度頗高，需要持續性的激盪與交流，國家人權博物館將作為台灣推動人權教育的「學習樞紐」，每年彙集各式人權議題素材、設計學習工具箱，並舉辦教師研習工作坊，期待能以不同的合作模式成為教師的支持體系，輔助教育工作者轉化創傷記憶，也期待透過這樣的陪伴機制，從點、線擴及到面，逐步形成全國性的人權教育網絡。

「行過黑暗之路」創作者陳臻於會中分享合作過程，是由創作者首先提出概念與骨架，再讓老師填入合適的材料，包括如何選擇人物故事或文本，才能貼近同學們的日常生活，是與過往非常不同的工作模式，並描述印象最深刻的經驗，來自於同學們從一開始的打鬧、到最終安靜下來的思考，「這是我聽到最感動的故事，期待能夠將這些感動帶到更多教室。」

「行過黑暗之路」至高雄市立三民高級家事商業職業學校進班測試（圖／國家人權博物館提供）

而參與教具開發的種子教師共有12位，國小組「那些偷藏起來的秘密旅程」的親子共學團郭希瑜老師表示，自己從未想過能夠為前輩們講述故事，與藝術家米奇鹿合作過程裡，也發覺孩子們都十分願意探索，因此呼告「老師們趕快來借用吧！」國中組「巧克力2號店」的蘆洲國中教師陳玉綸指出，在試教過程裡確實感受到，曾經以為陌生的空間與人物，透過巧克力店的營業成為真實的生命故事，並引發學生的好奇與疑惑。高中組「穿越時空找回他們的聲音」的中崙高中教師葉桑如則表示，高中課堂其實較少利用教具，但本次讓學生用聲音去扮演角色、處理東本願寺的歷史記憶的嘗試，卻大大改變了自己的想法：「藝術創作不只是在博物館，課堂也不應該只有課本和投影片，有適切的教案與教具，我們和不義遺址的距離與時間都不會是阻礙，期待能讓教具成為對話的開始。」

會中也邀請到兩位學生代表分享感想。參與「行過黑暗之路」試教的高雄市三民家商學生宋柔葶，在矇眼體驗突如其來的逮捕、被隨機分配狹窄的囚禁區塊以及還原審訊現場之後，表示「我不知道第幾次聽到二二八和白色恐怖，但卻是第一次如此透徹理解。我非常慶幸這只是體驗。」而參與「尋人啟事」試教的臺中市立文華高中學生廖芝璇，透過教具體驗和拼湊出現在的空間樣貌，開始思考「如果我活在那個年代，是不是也可能去參加讀書會，而遭遇相似的處境？」對於自身成長的臺中市，也多了一份「歷史空間不應被遺忘」的反思。

巧克力2號店_陳玉綸X彭心儀X施懿容（圖／國家人權博物館提供）

本系列教具箱包含：「巧克力2號店」品嚐不義滋味之不義巧克力開店任務、「行過黑暗之路」感受不義囚禁身體經驗模擬、「穿越時空找回他們的聲音」廣播劇錄製不義歷史聲音體驗、尋人任務「尋人啟事」與以白色恐怖情境體驗為核心之桌遊「新生」等5款國高中教具箱，以及針對國小學生繪製之政治受難者生命歷程版畫教具「那些偷藏起來的秘密旅程」。

國家人權博物館期望能協助教育工作者，除傳遞人權歷史及知識外，能強調以「人」為人權歷史主體之學習歷程，透過情意教育引導學生感受人權價值。更盼透過人權歷史教育，讓因都市發展更迭及改建致消失及褪逝之人權歷史空間記憶重現，建構起每個人與人權歷史空間之連結，意識到身處看似日常的生活空間，即是台灣人權歷史及民主發展歷程的見證。

「昨日招待所」人權素養教具箱空間篇即日起至8月15日止，將開放線上申請教育推廣免費試教場次，後續亦將辦理全台北中南東分區線上教師研習活動，讓各級學校教師能於教育現場充分利用教具箱及進行教學。詳細借用辦法請參閱網站：https://www.monumentsofinjustice.tw/。