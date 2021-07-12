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【故宮快訊】藝起微解封！故宮南北院13日起恢復開園開館

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
國立故宮博物院北部院區。聯合報記者許正宏／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
國立故宮博物院北部院區。聯合報記者許正宏／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，國立故宮博物院南北院區將於7月13日起起恢復開園開館，這也是自5月15日起雙院閉館至今，近2個月以來的首次開館。提醒參訪民眾，入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時請全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。

為提供民眾安心的參觀環境，故宮依指揮中心發布的防疫指引，加強實施各項防疫管理措施。國立故宮博物院北部院區，正館實施全面預約參觀制，請於來館前事先以網路或電話預約。每日分為上午場9:00-12:00、下午場14:00-17:00二個場次，每場次名額100人，每人限預約4名，預約服務將於今7月12日（一）上午9時起，開放網路預約7月13日至7月18日之場次，另提供不方便上網者電話預約服務，協助至網路系統登記，預約電話：(02)-66103600轉總機。北院線上預約請至此預約系統登記。

官網最新發布公告。（圖／翻攝自國立故宮博物院官網）
官網最新發布公告。（圖／翻攝自國立故宮博物院官網）

南部院區開園開館預約方式與北部院區相同，亦於今日7月12日（一）上午9時起開放網路預約，園區開放以500人為上限，展廳則是每場次名額100人，目前開放網路預約7月13日至7月18日之場次，電話預約服務電話：(05)362-0777。南院北院線上預約請至此預約系統登記。

欲瞭解南北院更詳細參觀說明與預約內容，請至國立故宮博物院官網查詢。

故宮博物院南部院區官網最新發布公告。（圖／故宮博物院南部院區）
故宮博物院南部院區官網最新發布公告。（圖／故宮博物院南部院區）

國立故宮博物院 社交距離 疫情 口罩 實聯制

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