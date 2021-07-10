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防疫微解封！臺文館7/13開館　即日開放預約

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
臺文館緊閉的大門隨著微解封重新開啟。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺文館緊閉的大門隨著微解封重新開啟。（圖／國立臺灣文學館　提供）

國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）將於7月13日起開館，在鬱悶的抗疫日子裡適度解封，即日歡迎觀眾上網或電話預約。館內文趣濃厚的「文學力─書寫LÁN臺灣常設展」、「可讀．性—臺灣性別文學變裝特展」、「百年情書．文協百年特展」等口碑展覽也迫不及待想要見到觀眾了。

臺文館的開館措施，均依照防疫中心規定，請遊客先於網路或電話預約參觀時間，每周二至周日分為10:00、13:00、16:00三個時段，每時段二小時，可同時容納100人參觀，一位申請者可預約4人。若每時段有預約之外的餘額，也將開放現場觀眾候補入場。

想要參觀臺灣「最有字氣」的博物館，請上網進入此連結，點選「申請」、選擇參觀時段及填寫資料，或電話預約（06）2217201轉2511或9由專人服務，最晚登記時間是參觀前一天的半夜12點。參館當天，仍須實聯制登記確認，因此參觀當日到館將請登記者提供姓名及電話，如須取消，則可在參觀前一天取消。

為了保護參觀者的安全，入場須全程佩戴口罩酒精清潔、測量溫度，展場內的互動裝置將停止使用，圖書室、文學樂園、Minimou極簡手作咖啡坊不開放，導覽解說和現場導覽機租借服務也暫停。建議參觀民眾，可用手機下載「線上導覽」暢快欣賞。

臺文館長蘇碩斌表示，疫情雖逐漸穩定，適度鬆綁有助身心健康，但仍不能掉以輕心，館方將以嚴謹的態度及作法，提供最佳的參觀場地，以文學力喚醒我們沈寂的心靈。相關措施於未來亦將視疫情發展進行滾動式調整，請依官網（http://www.nmtl.gov.tw/）公告為準。

疫情 口罩 實聯制 酒精 情書

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